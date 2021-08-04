Захист парламентаря вимагає визнати висновок лікарів про стан наркотичного сп'яніння недійсним.

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Юрченко через суд доказує, що не був п'яний

Нардеп через суд намагається доказати, що 8 липня під час ДТП у Львові був повністю тверезим.

Його юристи стверджують, що Юрченку зробили швидкий тест на наркотики, і він нібито не є точним, а ще – несертифікований і начебто не придатний за термінами.

Сам же "ексслуга" каже, що отримав негативний тест у львівській клініці. Однак журналістам його результати відмовився показати.

У мене 5 результатів різних клінік, у мене є рішення, дослідження поліграфу щодо того, що я не вживав ніяких наркотиків,

– наголосив нардеп.

Він також висловив впевненість, що "суд на наступному засіданні винесе законне рішення".

ДТП за участю Юрченка: що відомо

Нардеп 8 липня у Львові на своєму автомобілі Mustang наїхав на Volkswagen Jetta, а тоді з кулаками накинувся на постраждалого водія.

Медекспертиза засвідчила, що Юрченко на момент ДТП перебував під наркотиками.

Водночас сам позафракційний парламентар звинуватив медиків у тому, що вони нібито сфальсифікували результати експертизи.

Важливо! Це не перший скандал, у який втрапив Юрченко. Його також підозрюють в отриманні хабаря та підбурюванні до повторного. Через це депутата виключили з фракції "Слуга народу".