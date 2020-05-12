Как коронавирус усложнил жизнь политиков в Украине и ЕС

Польша в течение 14 дней должна объявить новую дату выборов, а демократия оказалась под угрозой. COVID-19 меняет Украину и Европу.

В нескольких странах ЕС в этом году предусмотрены выборы. Рассказываем как они состоятся, как коронавирус влияет на настроения избирателей в Европе и Украине, а также переживет ли пандемию демократия – в материале 24 канала.

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В каких странах ЕС предусмотрены выборы в 2020?

Нескольким странам посчастливилось спокойно провести выборы в 2020 до распространения смертельно опасной пандемии. Среди них Греция, Ирландия, Словакия и частично Франция, которая провела лишь 1 тур. Некоторые страны перенесли выборы, а других еще ждет принятие этого решения.

Впереди такие выборы в ЕС в 2020:

Польша (президентские) – должны были состояться 10 мая, новый срок будет назначен маршалком Сейма;

Литва (парламентские) – 11 октября;

Чехия (местные) – октябрь;

Хорватия (парламентские) – 23 декабря

Румыния (парламентские) – 2020/2021

А также местные выборы в Украине – 25 октября.

Какие страны перенесли свои выборы?

В марте Франция провела первый тур местных выборов. Но из-за пандемии и введения карантина, второй тур отложили. Пока дата неопределена, потому что ситуацию с распространением COVID-19 невозможно предусмотреть точно. Но понятно, что карантин повлияет на исход второго тура, в который вошли кандидаты с наибольшим количеством голосов. Если одна неделя мало что меняет для избирателей, то несколько месяцев могут быть негативными для фаворитов 1 тура.

Испания также перенесла свои выборы. Отметим, что эти две страны входят в топ 5 по количеству инфицированных коронавирусом.

Государственная избирательная комиссия Польши 10 мая признала, что президентские выборы в стране не состоялись в связи с "невозможностью голосования за кандидатов". Руководящая партия даже предлагала провести выборы по почте, но было решено, что они состоятся исключительно путем кореспонденционного голосования как в первом, так и во втором турах.

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Почему власть так стремилась к своевременным выборам?Борьба против COVID-19 повысила рейтинги действующего президента Анджея Дуды и его правящей партии "ПиС" (Право и Справедливость). Социологические опросы показывают, что если бы выборы состоялись 10 мая, то президент получил бы абсолютное большинство в первом туре. А теперь звучит все больше разговоров о втором туре.

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Сейчас во время карантина президент Польши часто коммуницирует с населением через обращения по ситуации, брифинги и прочее. Он повсюду в медиапространстве. Зато его оппоненты во время карантина потеряли важный инструмент – личный контакт с избирателями. Поэтому карантин дает преимущество президенту.

Более того, если выборы перенесут на осень, то ситуация для действующего президента ухудшится. Коронавирус может и отступит, но экономика будет лишь в худшем положении. Поэтому избиратели будут видеть Дуду уже не как героя, который борется с вирусом, а как их лидера, который не способен справиться с экономическими проблемами.

Как коронавирус влияет на рейтинг Зеленского

Трудно сказать, имеет ли коронавирус непосредственное влияние на рейтинг Зеленского, ведь доверие среди украинцев к нему упало еще в январе-феврале, а как известно, первый случай заболевания COVID-19 в Украине зафиксировали в начале марта. За 2 месяца карантина действующий президент потерял по 2% симпатий украинцев.

По последнему опросу КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 27,7% среди всех избирателей и 42,6% среди тех, кто определился.

Меньше половины украинцев поддерживают действия властей в борьбе с COVID-19. В марте таких было 40%, а в апреле уже 46%. Однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что экономические последствия пандемии и введение карантина будут хуже для президента и правящей партии, чем сам коронавирус.

За эмоциональными оценками пандемии и карантинных мер придут рациональные оценки, когда речь быть идти о зарплатах, пенсиях, ценах, курсе гривны, закрытии предприятий и бизнеса. И это, по моему мнению, будет иметь значительно большее влияние на рейтинги власти, чем даже количество смертей от коронавируса,

– сказал директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович в комментарии РБК-Украина.



Результаты соцопроса / Инфографика 24 канала

Представители бизнеса, особенно малого и среднего, не поддерживают действия власти, ведь карантинные меры заставили многих закрыться или ограничить деятельность. Эксперт по экономике Олег Гетьман в комментарии 24 каналу рассказал, что Украина выбрала неудачную модель карантина. По его мнению, нужно было пойти по пути азиатских тигров: ввести рискоориентированный карантин и позволить экономике работать.

Мысль, что мы остановим предприятия, экономику, торговлю и при этом избежим смертей от вируса – совершенно неправильная, потому что преждевременные смерти людей от массовой безработицы, остановки экономики, банкротства будут не меньшими, а по нашему мнению, даже больше, чем прямые последствия вируса,

– рассказывает эксперт Олег Гетьман.

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Интересно, что пандемия для значительной доли населения скрыла проблемы с экономикой, которые были еще до появления COVID-19. Теперь большинство проблем сбрасывают на вирус и карантин. Но на самом деле проблемы начались давно. В частности в январе недовыполнили около 25% поступлений в бюджет, отчасти из-за того, что правительство заложило неправильные цифры в бюджет (речь идет о курсе гривны).

Когда будут местные выборы в УкраинеМестные выборы в Украине запланированы на 25 октября. В обновленном бюджете-2020 деньги на проведение выборов сократили вдвое. Но как объясняет эксперт по экономике Алексей Кущ – это сугубо техническая правка, чтобы бюджет "сошелся". Накануне начала избирательного процесса деньги найдут. Другое дело – это карантин. Если его продлят до июля включительно, то выборы придется перенести.

Как COVID-19 влияет на демократию в Европе

1 апреля 13 стран-членов ЕС обнародовали заявление с предупреждением, что определенные чрезвычайные меры, которые были приняты странами во время пандемии коронавируса, могут подорвать принципы верховенства права и демократии. Это преимущественно касается центрально-восточной Европы, где демократия не такая прочная как в западной.

К примеру, парламент Венгрии принял закон о предоставлении пленарных полномочий правительству квалифицированным большинством голосов. Это означает, что правительство может принимать любое решение без каких-либо ограничений. А премьер-министр Виктор Орбан по сути будет руководить государством до тех пор, пока посчитает нужным. Закон предоставляет право правительству сажать тех, кто публикует ложные факты, что мешают "успешной защите" здравоохранения, или могут создать "путаницу или беспорядок", связанные с COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg. Нечеткость прописанного закона создает широкое поле для его трактовки, а следовательно и для манипуляций и злоупотреблений.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, заявила, что обеспокоена венгерскими чрезвычайными мерами и что в этом не было необходимости, а немецкий политик Майкл Рот предложил применить экономические санкции против Венгрии.

Министерство здравоохранения Польши запретило медицинским консультантам выдавать независимые выводы относительно эпидемиологической ситуации, угрозы медицинскому персоналу и методов защиты от инфекции. Национальный институт онкологии выдал сотрудникам полный запрет на освещение в СМИ (включая социальные медиа) о том, как работает больница. Как сообщает польское издание Onet, за нарушение могут уволить.

Кроме того решение Польши о проведении выборов по почте политические оппоненты правящей партии называют недемократическим, ведь таким образом не будет обеспечена анонимность.

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Демократическим государствам труднее бороться с пандемией, чем более авторитарным странам. К примеру, в Китае ввели жесткий контроль за населением, где мониторили практически каждый шаг. И это было реально сделать, потому что уже была наработана база. В демократической Европе так вести себя нельзя. Даже процесс принятия решений значительно дольше: то, что могут принять за день в Китае, растягивается на дни или недели в Европе, ведь различные ветви власти должны согласовать важные решения. А в это время вирус лишь больше распространяется.