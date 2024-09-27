Про конфлікт "Безсмертний" повідомив у своєму телеграм-каналі. Він також опублікував відео з сутичкою.

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Між військовим та посадовцем НБУ відбулася сутичка

"Безсмертний" у мережі опублікував кілька відео, на яких показав посадовця НБУ, з яким у нього виникла сутичка. Про причини сварки військовий не повідомив, але заявив, що очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш погрожував йому зброєю.

П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї – 24 Канал) прострелить мені ноги,

– заявив "Безсмертний".

Водночас топпосадовець НБУ за кадром стверджував, що "усе це неправда".

Інцидент відбувся близько о 22:00 26 вересня на території паркувального майданчика столичного ЖК. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив дорогу водію Audi, який є дійсним військовослужбовцем.

Попередньо, зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатися у бійку та погрожував застосуванням зброї. На що інший учасник конфлікту вдарив чоловіка та розпилив газовий балончик.

Поліцейські, які на свою службу неподалік, втрутилися в ситуацію та розборонили учасників. Відносно водія Lexus інспектори патрульної поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення – це керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Від перевірки на приладі Драгер чоловік відмовився. Під час подальших слідчих дій, слідчі вилучили керманича Lexus пістолет та відправили його на експертизу.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України. Відносно водія Lexus, за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу – це погроза вбивства. Відносно водія Audi – за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України "Спричинення легкого тілесного пошкодження". Триває досудове розслідування.