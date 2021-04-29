Представителям действующей власти в определенный момент придется озвучить новую кандидатуру на пост министра здравоохранения.

Политолог Николай Давыдюк заявил, что действующего главу Минздрава Максима Степанова "придержат" на посту, пока не будет голосов за новую кандидатуру. По его мнению, в противном случае назначать исполняющего обязанности министра во время пандемии COVID-19 будет глупо.

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Почему новую кандидатуру еще не назвали

По словам Давидюка, главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии в какой-то момент таки придется озвучить новую кандидатуру на должность. Он предположил, что этого еще не сделали, чтобы "группы влияния не начали запускать свои черные кампании".

Козырь держат в кармане – кого-то нашли, но просто боятся доставать,

– предположил политолог.

Обратите внимание! Давид Арахамия заявил, что вопрос об отставке Максима Степанова будут обсуждать на заседаниях фракции "Слуга народа" в середине мая 2021 года.

Система Минздрава нуждается в изменениях

По мнению Давидюка, действующая система здравоохранения однозначно нуждается в изменениях. Как он отметил, власть видит, что проблема в Минздраве гораздо глубже, чем кажется, и касается она не только деятельности Степанова.

"Это не только министр, но и главный санитарный врач, премьер-министр – это все большая система, которая на самом деле "грелась" не один год, это 20 – 30 лет упадка нашей медицины", – подчеркнул политолог.

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Как отметил Давидюк, если в Украине хотят усилить медицину, то на посту главы Минздрава должен быть человек, который готов с первого дня подстроить все процессы и реформировать ее до мирового уровня.

Властям придется озвучить новую кандидатуру на пост главы Минздрава: смотрите видео

Что этому предшествовало