Козырь держат в кармане, – политолог о новой кандидатуре на пост главы Минздрава
Представителям действующей власти в определенный момент придется озвучить новую кандидатуру на пост министра здравоохранения.
Источник:24 канал
Политолог Николай Давыдюк заявил, что действующего главу Минздрава Максима Степанова "придержат" на посту, пока не будет голосов за новую кандидатуру. По его мнению, в противном случае назначать исполняющего обязанности министра во время пандемии COVID-19 будет глупо.
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Почему новую кандидатуру еще не назвали
По словам Давидюка, главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии в какой-то момент таки придется озвучить новую кандидатуру на должность. Он предположил, что этого еще не сделали, чтобы "группы влияния не начали запускать свои черные кампании".
Козырь держат в кармане – кого-то нашли, но просто боятся доставать,
– предположил политолог.
Система Минздрава нуждается в изменениях
По мнению Давидюка, действующая система здравоохранения однозначно нуждается в изменениях. Как он отметил, власть видит, что проблема в Минздраве гораздо глубже, чем кажется, и касается она не только деятельности Степанова.
"Это не только министр, но и главный санитарный врач, премьер-министр – это все большая система, которая на самом деле "грелась" не один год, это 20 – 30 лет упадка нашей медицины", – подчеркнул политолог.
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Как отметил Давидюк, если в Украине хотят усилить медицину, то на посту главы Минздрава должен быть человек, который готов с первого дня подстроить все процессы и реформировать ее до мирового уровня.
Властям придется озвучить новую кандидатуру на пост главы Минздрава: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Отставку действующего главы Минздрава начали обсуждать еще осенью 2020 года. Некоторые обвиняют его в коррупционных схемах и плохой борьбе с COVID-19.
- В апреле 2021 года СМИ обнародовали информацию, что Верховная Рада собирается отправить Степанова в отставку.
- В Офисе Президента отметили, что продолжительность пребывания Степанова на должности будет зависеть от результативности его работы.
- В то же время сам Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.
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