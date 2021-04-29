Козир тримають в кишені, – політолог про нову кандидатуру на посаду глави МОЗ
Представникам чинної влади у певний момент доведеться озвучити нову кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я. Ймовірно, її вже знайшли, але бояться називати.
Джерело:24 канал
Політолог Микола Давидюк заявив, що чинного очільника МОЗ Максима Степанова "притримають" на посаді, поки не буде голосів за нову кандидатуру. На його думку, в протилежному випадку призначати виконувача обов'язків міністра під час пандемії COVID-19 буде нерозумно.
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Чому нову кандидатуру ще не назвали
За словами Давидюка, главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії у якийсь момент таки доведеться озвучити нову кандидатуру на посаду. Він припустив, що цього ще не зробили, аби групи впливу не почали "запускати свої чорні кампанії".
Козир тримають в кишені – когось найшли, але просто бояться діставати,
– припустив політолог.
Система МОЗ потребує змін
На думку Давидюка, чинна система охорони здоров'я однозначно потребує змін. Як він зауважив, влада бачить, що проблема у МОЗ набагато глибша, аніж здається, й стосується вона не лише діяльності Степанова.
"Це не тільки міністр, а й головний санітарний лікар, прем'єр-міністр – це все велика система, яка насправді "грілася" не один рік, це 20 – 30 років занепаду нашої медицини", – наголосив політолог.
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Як зазначив Давидюк, якщо в Україні хочуть посилити медицину, то на посаді очільника МОЗ має бути людина, яка готова з першого дня підлаштувати всі процеси та реформувати її до світового рівня.
Владі доведеться озвучити нову кандидатуру на посаду глави МОЗ: дивіться відео
Що цьому передувало
- Відставку чинного очільника МОЗ почали обговорювати ще восени 2020 року. Дехто звинувачує його у корупційних схемах та поганій боротьбі з COVID-19.
- У квітні 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що Верховна Рада збирається відправити Степанова у відставку.
- В Офісі Президента зазначили, що тривалість перебування Степанова на посаді залежатиме від результативності його роботи.
- Водночас сам Степанов заявив, що не збирається йти у відставку.
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