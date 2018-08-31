Кто убил Александра Захарченко?

В Донецке 31 августа убили главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.

Террористы утверждают, будто уже задержали "украинских диверсантов" в этом деле. СБУ подтверждает факт убийства Захарченко и считает, что это произошло или в результате криминальных разборок в среде боевиков или он был ликвидирован российскими спецслужбами.

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