Кто убил Александра Захарченко?
В Донецке 31 августа убили главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.
Террористы утверждают, будто уже задержали "украинских диверсантов" в этом деле. СБУ подтверждает факт убийства Захарченко и считает, что это произошло или в результате криминальных разборок в среде боевиков или он был ликвидирован российскими спецслужбами.
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Участвуйте в опросе – кто, по вашему мнению, причастен к убийству пророссийского террориста Александра Захарченко?
Источник: 24 канал
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