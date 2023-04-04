Такое мнение 24 Каналу выразил правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев. По его словам, Пригожин пытается подорвать авторитет кадровой российской армии, поэтому впал в немилость руководства России.
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Пригожин имеет "черную метку" от Кремля
Янгулбаев отметил, что у Пригожина "черная метка" от российского руководства. В последнее время Пригожин позволял себе подрывать авторитет кадровой армии России и подавал все так, будто вагнеровцы воюют лучше.
Он стал позволять себе слишком много. У России есть механизмы давления на народ: армия и органы внутренних дел. Если народ поверит, что у Пригожина достаточно сил, которые могут изменить ситуацию внутри страны, то они могут пойти за Пригожиным,
– считает юрист.
Правозащитник подчеркнул, что владелец ЧВК "Вагнер" не сдается и продолжает продвигать свои интересы. Также он добавил, что Пригожин и такие военкоры, как Татарский, имеют много общего.
"Они же говорят на его языке, у них один словарный запас и это невозможно скрыть. Возможно, это действительно история о том, чтобы ослабить позицию Пригожина. Но вместе с тем им удобно обвинить украинскую сторону", – предположил он.
Янгулбаев об убийстве Татарского: смотрите видео
Что известно о ликвидации Татарского
- В кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге 2 апреля на так называемом "творческом вечере" российского пропагандиста Владлена Татарского раздался взрыв. В результате он погиб на месте, еще 32 человека пострадали.
- По версии следствия, вроде бы взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила участница этого сборища Дарья Трепова. Россия назвала это "терактом". А также обвинила в причастности вроде бы "украинские спецслужбы".
- Взрыв расследовали по статье об "убийстве общеопасным способом". В то же время Национальный антитеррористический комитет и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще раньше назвали его терактом.
- Есть информация, что владельцем кафе является руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Эксперты Института исследования войны считают, что убийство российского пропагандиста может быть предупреждением для главы ЧВК "Вагнер". Сам главарь вагнеровцев заявил, что сомневается, что к убийству Татарского причастен "киевский режим".