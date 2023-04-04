Такое мнение 24 Каналу выразил правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев. По его словам, Пригожин пытается подорвать авторитет кадровой российской армии, поэтому впал в немилость руководства России.

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Пригожин имеет "черную метку" от Кремля

Янгулбаев отметил, что у Пригожина "черная метка" от российского руководства. В последнее время Пригожин позволял себе подрывать авторитет кадровой армии России и подавал все так, будто вагнеровцы воюют лучше.

Он стал позволять себе слишком много. У России есть механизмы давления на народ: армия и органы внутренних дел. Если народ поверит, что у Пригожина достаточно сил, которые могут изменить ситуацию внутри страны, то они могут пойти за Пригожиным,

– считает юрист.

Правозащитник подчеркнул, что владелец ЧВК "Вагнер" не сдается и продолжает продвигать свои интересы. Также он добавил, что Пригожин и такие военкоры, как Татарский, имеют много общего.

"Они же говорят на его языке, у них один словарный запас и это невозможно скрыть. Возможно, это действительно история о том, чтобы ослабить позицию Пригожина. Но вместе с тем им удобно обвинить украинскую сторону", – предположил он.

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