Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?

Гибель главы оккупационной власти в Донецке Захарченко стала сенсацией, хотя в определенной степени и ожидаемой. Его "коллега" из Луганска Игорь Плотницкий уже давно покинул свой пост из-за внутренних разборок, однако остался жив.

О причинах ликвидации Захарченко и влиянии этого события на вооруженный конфликт на Донбассе – в материале 24 канала.

Ликвидация Захарченко – вопрос времени

На жизнь Захарченко было уже несколько покушений. Но он отделывался, так сказать, легким испугом и незначительным ранением. Однако уже длительное время явно наблюдается тенденция к уничтожению и устранению одиозных главарей ОРДЛО. В конце 2017 года в Луганске так называемый "министр внутренних дел" "ЛНР" Игорь Корнет, которого главарь боевиков Игорь Плотницкий отстранил от должности, устроил "военный переворот". После чего Плотницкий сбежал в Россию, а его место занял "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

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После побега Плотницкого было немало предположений о том, что московские кураторы и Захаренко хотят заменить. Во-первых, он вместе с подельником Тимофеевым захватил прибыльный бизнес на оккупированных территориях. В частности, добыча антрацита, кокса и их транспортировка в Россию.



Плотницкий вовремя уехал в Россию



Во-вторых, отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Захарченко был одиозным боевиком. Даже еще большим, чем раннее ликвидированные Гиви и Моторола. По словам эксперта, есть информация, что Захарченко лично участвовал в пытках и убийствах украинских военнопленных, делал ряд агрессивных заявлений. Не только Киев собирался захватить, но и Берлин.

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Захарченко, очевидно, чем дальше, тем меньше устраивал Кремль. И с точки зрения его жадности и коррупционных схем, и учитывая желание России провести амнистию боевиков, выборы и вернуть ОРДЛО Украине в так называемом особом статусе. Однозначно, что выборы выиграл бы Захарченко, но ни Киев, ни Запад никогда бы не согласились амнистировать убийцу.

Какова цель зачистки Захарченко?

В России и на оккупированных территориях, конечно, заявили, что убийство Захарченко – дел рук СБУ. В украинских спецслужбах это отрицают. В то же время, как отмечает блогер Денис Казанский, ресторан "Сепар", в котором взорвали Захарченко, – заведение, где регулярно проводит встречи верхушка "ДНР". Этот ресторан Захарченко и принадлежал. Охранялся, отмечает Казанский, по первому разряду. Так что работа украинской диверсионно-разведывательной группы практически исключена.



По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, сценариев может быть несколько. Во-первых, таким образом может проводиться подготовка к передаче оккупированных территорий под контроль Украины. И Россия избавляется от террористическо-сепаратистского баланса.

Во-вторых, убийство Захарченко – зачистка за невыполненные задания. В частности, отмена местных выборов и чрезмерное мародерство. В-третьих, подготовка территорий к референдуму о независимости. Так называемый "осетинский сценарий", который в последнее время вкидывали кремлевские каналы,

– замечает Николай Давидюк.



Путин хочет впихнуть ОРДЛО Украине на правах автономии



Кстати, в самом Донецке местные жители убеждены, что Захарченко ликвидировало ФСБ. И многие буквально празднуют гибель главы ОРДО.



Политический эксперт Михаил Басараб тоже не исключает, что после изменения так называемой власти – "исполняющим обязанности" стал Дмитрий Трапезников, экс-менеджер ФК "Шахтер" Ахметова, – усилится давление на Киев с целью "воссоединения".



"Не бойтесь того, что новый гауляйтер "ДНР" заявит о желании присоединить этих голых, босых, зазомбированных и заминированных в Россию. Будет гораздо хуже, если он по указанию Кремля сообщит, что они готовы на все, лишь бы немедленно воссоединиться с Украиной. А мы должны их, как у них говорят, просто "панять и простить", – пишет Михаил Басараб.



Владимир Фесенко добавляет: очень обоснованная версия разборок в верхушке Донецка, связанная как с борьбой за власть, так и разделением экономических ресурсов.

Уже минимум полгода борьба за власть в "ДНР" резко обострилась. Из Донецка ушло много представителей так называемой "власти". Было и недовольство Захарченко, обсуждался вопрос о его замене. Новый "глава" Трапезников – очень своеобразный. И кто знает, не было ли у него личного интереса. У него есть большие властные амбиции,

– отмечает Фесенко.

Собственно, даже в Донецке допускают, что к убийству мог иметь отношение кто-то из окружения Захарченко.

Эскалации боевых действий не будет, переговоры продолжатся

Специалисты считают: военного напряжения из-за убийства Захарченко не будет, а переговоры по урегулированию конфликта продолжатся. По словам Фесенко, у Украины и пророссийских боевиков нет достаточных сил и ресурсов для масштабного наступления – Киев сильнее боевиков, однако тех в случае чего, как и в 2014, поддержит Москва. Хотя возможна локальная эскалация, увеличение числа обстрелов, диверсионные действия террористов.

Украина и Россия не заинтересованы в выходе из переговорного процесса. Тем более – в отказе от минских соглашений. Возможно, не состоится анонсированная встреча на высшем уровне в нормандской формате, которая запланирована на сентябрь. Судя по заявлениям министра иностранных дел РФ Лаврова, Россия будет шантажировать ее срывом. Но в любом случае, если она и состоится, маловероятно, что будут конкретные результаты. Планы по введению миссии ООН пока остаются в теории. Если Россия и пойдет на сдвиг, то после президентских выборов в Украине,

– отмечает Владимир Фесенко.

Политолог добавляет, что Германия и частично Франция приложат все усилия, чтобы сохранить переговорный процесс. При этом, по его убеждению, давление на Украину продолжится, но западные партнеры не будут требовать выполнения Киевом политической части "Минска-2". Зато будут требовать продления действия закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей.



Путин будет шантажировать Запад, чтобы заставить Киев согласиться на условия Кремля



"Выполнение политической части минских соглашений де-факто привязано к миротворческой миссии. Это единственный сценарий. Но сейчас оккупационная власть должна как-то объяснить – будут или нет так называемые выборы руководства, которые должны состояться в ноябре, но вроде отложены на неопределенный срок. Если выборы в ОРДЛО перенесут, то тогда на Украину будут и дальше давить с тем, чтобы мы продлили действие закона об особом статусе Донбасса. Хотя этот закон реально будет работать тогда, когда начнется реализация политической части "Минскя-2", – отмечает Владимир Фесенко .



Конечно, отмечают эксперты, режим в ОРДЛО и дальше будет подконтрольным Москве. По словам сопредседателя ГИ "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Россия и в дальнейшем будет использовать ряд рычагов влияния на Украину с элементами военного и политического давления.



Безусловно, Россия попытается шантажировать Украину и Запад фактом ликвидации Захарченко. К примеру, возможным признанием так называемых республик. Однако вряд ли это даст результат. Но однозначно, что Москва готовит определенный сценарий в связи с зачисткой оккупационной власти ОРДЛО. Цена оккупированных территорий для Кремля ежедневно повышается. И Москве обязательно надо избавиться от балласта, но, разумеется, на выгодных для себя условиях.