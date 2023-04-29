Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу. По его словам, такие ограничения, "какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС".

Внимание ЕС продолжил свободную торговлю с Украиной, государства возобновят импорт нашей агропродукции

Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне пределами ЕС,

– подчеркнул Николенко.

Спикер добавил, что МИД призвало партнеров к "поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности".

"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", – отметил Николенко.

Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на импорт украинского зерна

Европейская комиссия 28 апреля договорилась с Болгарией, Словакией, Польшей, Румынией и Венгрией касательно импорта украинской агропродукции.

Договоренность предусматривает, что страны снимут ограничения и получат по 100 млн евро компенсаций для своих фермеров.