Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

​Актуально Хотел убить Елизавету: у мужчины, который проник в Виндзорский замок, нашли видео с угрозами

Петиция об отмене воинского учета для женщин

Источник: Официальное интернет-представительство президента Украины

В Украине петиция об отмене воинского учета для женщин определенных профессий набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Что известно о петиции

Петиция называется "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными". Ее инициировала Яна Рашевченко и необходимое количество голосов инициатива собрала за несколько дней.

Вроде бы изменился лишь перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Ни одного переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации,

– говорится в петиции.

Ответа Владимира Зеленского пока нет. Согласно законодательству, в течение 3 рабочих дней Офис Президента должен сообщить о начале рассмотрения. После этого у президента будет 10 дней, чтобы рассмотреть петицию.

​Важно Никаких изменений в жизни женщин не будет, – в ВСУ еще раз объяснили, для чего нужен воинский учет

Воинский учет для женщин в Украине: что известно

17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Минобороны утвердило этот перечень приказом еще от 11 октября 2021 года. Он охватывает сотни специальностей и профессий.​

Почему это важно

В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины и их профессиональные навыки могут быть нужными для государства и его граждан.

Поэтому, женщины от 18 до 60 лет, чьи профессии есть в перечне, обязаны встать на воинский учет до конца 2022 года по месту прописки. Если женщина является физическим лицом-предпринимателем или нигде не работает, она может быть военнообязанной по образованию.

Обратите внимание! Воинский учет – это не то же, что военная служба. Ведь военная служба для женщин остается добровольной. Однако они обязаны встать на учет и пройти полный медицинский осмотр, так же как и мужчины. В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины должны использовать свои профессиональные навыки на пользу и благо государства. Если есть проблемы со здоровьем, то – по желанию. Что будут делать женщины Работницы, связанные с физической культурой, спортом и туризмом, во время военного положения будут отвечать за физическую подготовку и спорт. Женщины, работающие с пищевыми технологиями, будут заниматься продовольственным обеспечением. В общем, женщины будут делать ту же работу, что и всегда, но в пользу государства и армии.

Ранения на Донбассе

Источник: ООС

Сразу два украинских военных получили ранения в зоне проведения ООС. Все потому, что пророссийские боевики 9 раз срывали тишину. О перемирии оккупанты, похоже, и не слышали. Раненых солдат госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.

Заметим, что предыдущие сутки, 26 декабря, также не были спокойными. В результате вражеских действий украинский военный получил ранение. Медики оценивали его состояние здоровья как тяжелое.

Как прошли сутки на Донбассе

Российские наемники с начала суток успели 9 раз открыть огонь в сторону позиций ВСУ. Один раз использовали запрещенное минскими договоренностями оружие. Неспокойно было поблизости:

Нью-Йорка, где противник трижды стрелял из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия;

Новозвановки, там оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы;

Гнутового, там наемники запустили беспилотник, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17;

Новолуганского, где стреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 миллиметров;

Красногоровки и Майского, в Донецкой области, оккупанты тоже стреляли из гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение. Бойцы вынудили противника прекратить обстрелы. Рубежи наших подразделений остались прежними.

Обратите внимание! Только 22 декабря в Трехсторонней контактной группе договорились о возобновлении режима тишины на Донбассе, действующем с июля 2020 года. Однако прошел только один день с момента договоренностей как оккупанты начали нарушать тишину.

Дуда ветировал скандальный закон о телерадиовещании

Источник: сайт президента Польши

Польский президент Анджей Дуда ветировал закон об изменениях в Закон о вещании. Именно после их принятия в отношениях Польши и США стартовал бы кризис.

О каком законе говорится

Скандальный закон получил название Lex TVN. Документ появился еще летом 2021 года. По стране сразу прокатилась волна протестов. Законопроект предусматривал, что лицензию на вещание могут получить только телеканалы, владельцы которых происходят из стран, входящих в Европейскую экономическую зону. Это – страны ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Важная деталь! Закон спровоцировал немало дискуссий как в самой Польше, так и за ее пределами.

Дуда подчеркнул, что проект вызывает у него сомнения. Президент колебался, будет ли соответствовать документ нормам Конституции и польско-американского соглашения о защите взаимных инвестиций. Его заключили в 1990 году.

Польский лидер отметил, что он рассматривал 2 варианта:

передать этот законопроект в Конституционный трибунал;

вернуть его на повторное рассмотрение Сейма.

Принимая решение, Дуда учел обеспокоенность, которую этот закон вызвал у поляков. По словам Дуды, решающим аргументом стало то, что Конституционный трибунал анализирует положения только относительно их соответствия основополагающему акту. В то же время о соответствии международным договорам не говорится.

Россия требует признать "Спутник V"

Источник: "Дом"

В Кремле хотят, чтобы Украина признала российскую несертифицированную вакцину "Спутник V". Именно это является условием для открытия КПВВ на Донбассе.

Актуально Оккупанты на Донбассе хотят раздавать вакцинированным российские QR-коды: Россия их признает

Как напомнил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. В то же время, украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года, но пункты закрыты со стороны оккупантов.

Наши КПВВ уже больше года открыты. Осталось только пропустить граждан с другой стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделать все то, на что мы никогда не пойдем,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что возможные результаты переговоров об открытии КПВВ сводятся к субъективизации так называемых "республик" боевиков.

Российскую вакцину не зарегистрировали в ВОЗ

Кремль начал активно продвигать свою вакцину с августа 2020 года. Впрочем, в мире не спешат ее закупать.

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных по ее эффективности и безопасности.

Сами же россияне едут за прививкой в ​​Европу.

В Украину идут сильные снегопады

Источник: фейсбук Натальи Диденко

В Украину идет южный циклон, который принесет снегопады и гололедицу на дорогах. Погода на всей территории страны будет морозной. Непогоду прогнозируют на 28 декабря.

Какова ситуация в регионах

В центре – самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы.

На Юге – мокрый снег и дождь;

Непогоду прогнозируют также на Западе, Востоке и Юге. Исключение составляет только Закарпатье, Волынь и Ровненская область.

Кроме того, на дорогах будет гололедица. На всей территории страны, кроме Юга, – морозная погода.

В Киеве завтра, 28 декабря – облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы,

– рассказала Диденко.

Синоптик также сообщила, что температура в Киеве ночью будет достигать -8 ... -10 градусов, зато днем – ориентировочно -5 градусов.

Спасатели сообщили об опасности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 28 декабря прогнозируют:

значительные осадки снега, мокрого снега и налипание снега (увеличение снега на 10 – 20 сантиметров) в южных, а также ночью в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем в центральных и восточных областях;

мокрый снег и дождь, гололед – в южной части, днем и в центральных областях;

на всей территории страны, кроме западных и северных областей, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, метели, снежные заносы;

на дорогах будет гололед прогнозируют 1 уровень опасности, то есть желтый.

Такие погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов,

– предупредили спасатели.

Также они рассказали, что 28 декабря из-за осадков в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидают значительную снеголавинную опасность – аж 3 Уровень.