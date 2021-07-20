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Важно На предприятии "Ривнеазот" произошел взрыв: фото, видео

Взрыв в Ровно

Источник: 24 канал

На ровненском предприятии "Рівнеатом" 20 июля в 17:10 произошел взрыв, и аварийно остановился агрегат цеха с азотной кислотой. В ГСЧС пояснили, что причиной этого стала разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

Огромное желтое облако, возникшее после инцидента, изрядно напугало местных. К счастью, аварию удалось ликвидировать уже через 40 минут. Для этого привлекли 12 сотрудников ГСЧС и 3 единицы техники. Пострадавших в результате взрыва нет.

Есть ли угроза для людей

И в ГСЧС, и на предприятии отметили, что выбросы не несут угрозы здоровью. Тем временем предприятие работает в штатном режиме.

Взрыв на заводе в Ровно: смотрите видео

Приговор по делу об убийстве "Сармата"

Источник: Hromadske

Бердянский горрайонный суд принял решение по делу об убийстве бердянского активиста Виталия Олешко, известного как "Сармат". По делу проходили сразу 11 обвиняемых, однако приговор получил только стрелок. Теперь Артем Матюшин должен провести 11 лет за решеткой.

Обратите внимание! Что касается других обвиняемых в убийстве "Сармата", то суд постановил оправдать их "из-за недоказанности совершения указанных уголовных правонарушений".

Мужчина, совершивший смертельные выстрелы, лишь частично признал свою вину. Служители Фемиды также удовлетворили иск жены убитого бойца "Донбасса" – о выплате 700 тысяч гривен морального ущерба. Возмещение должна получать и дочь убитого до своего совершеннолетия – это 1241 гривна ежемесячно.

Товарищ убитого бердянского активиста Андрей Маджаров сообщил в соцсетях, что его друзья и близкие планируют подавать апелляцию по делу.

Что известно об убийстве "Сармата"

Виталия Олешко убили в Бердянске днем 31 июля 2018 года на территории гостиницы, принадлежащей его семье. Неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. Произошло это на глазах у его жены и дочери.

Руководство Национальной полиции заявляло, что убийство "Сармата" было заказным. Рассматривается несколько версий преступления.

Полет Безоса в космос

Источник: 24 канал

Самый богатый человек мира, основатель Amazon, Джефф Безос пополнил перечень первых космических туристов. 20 июля он совершил первый для своей космической компании Blue Origin суборбитальный полет, который длился 10 минут 22 секунды.

Ракета успешно стартовала, достигла высоты в 40 километров, после чего капсула с экипажем отделилась. Какое-то время обе части поднимались по инерции к точке апогея, после чего начали свободное падение.

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Впоследствии ракета New Shepard совершила успешную и плавную посадку в запланированной зоне. Через некоторое время произошло раскрытие парашютов, и капсула с экипажем начала медленно спускаться на землю. Перед самой посадкой двигатель капсулы еще раз активировался для еще большего замедления, и капсула совершила успешную посадку.

Кто летал в капсуле Blue Origin

Экипаж капсулы состоял из четырех человек:

глава компании Blue Origin Джефф Безос;

его брат Марк Безос;

экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк, которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но в космос так и не попала (она стала самой старшей астронавткой – ей 82 года);

18-летний будущий студент Оливер Дээм из Нидерландов (он стал самым молодым астронавтом).

Как происходил полет Марка Безоса: смотрите видео

Стоит заметить! 12 июля главный конкурент Безоса британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый "туристический" суборбитальный полет. Сам Безос отказался считать полет Брэнсона космическим, ведь космоплан не пересек линию Кармана на высоте 100 километров над уровнем моря, которую считают границей космоса.

Пикантная книга Мендель

Источник: "Ліга.net"

Книга теперь уже бывшей пресс-секретаря президента Владимира Зеленского продолжает собирать вокруг себя критику. В своей книге Юлия Мендель использует довольно провокационные высказывания. Окружение президента его экс-спикер тоже описывала своеобразно:

Бывшего премьера Алексея Гончарука назвала "мальчиком, который не смог повзрослеть".

Еще процитировала подругу, которая считает экс-главу Кабмина "двумя метрами секса".

Главу ОП Андрея Ермака, по мнению Мендель, слишком демонизируют.

Его встречи с предшественником Андреем Богданом она описала так: "Не для слабонервных".

Ермак, по ее словам, вел себя, как "родовитый" аристократ, а вот Богдан, "хамовитий люмпен". Что ж, неудивительно, что книга имеет возрастные ограничения – приобрести могут только лица старше 16 лет. В своих формулировках Мендель не сдерживалась.

Добавим, что книга Юлии Мендель появилась в продаже еще 9 июля. Ее стоимость составляет 190 гривен. "Каждый из нас президент" состоит из 288 страниц. На обложке изображена сама автор в темно-синем костюме и на таком же фоне.

В Украине стартует пятый этап вакцинации

Источник: Минздрав Украины

Уже с 21 июля Министерство здравоохранения начинает пятый этап вакцинации против COVID-19. Во время него прививки могут получить все желающие старше 18 лет. В то же время приоритет, как и раньше, будет предоставляться уязвимым группам населения, то есть людям:

в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями;

с хроническими болезнями и другим уязвимым группам.

Актуально! Отныне в Украине регистрироваться на прививку против COVID-19 в онлайн-сервисе государственных услуг "Дия" не нужно. Связано с началом пятого этапа вакцинации для украинцев.

Интересно, что в течение всего времени в приложении "Дия" успели записались на вакцинацию 698 тысяч украинцев, а более 40% уже вакцинировались.

Как записаться на прививку

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах прививок. Они есть в большинстве медучреждений. Нужно позвонить в регистратуру нужного заведения.

Также можно зарегистрироваться по телефону или онлайн в центры массовой вакцинации в разных городах Украины.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

