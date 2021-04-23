Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой покончил с собой. Кремль предложил встретиться в нормандском формате на Донбассе, но с участием боевиков. Украинская разведка предупредила, что оккупанты могут готовить теракт на Пасху. СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго". Алексей Навальный прекращает голодовку. Таковы были главные новости 23 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 23 апреля:

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Самоубийство подозреваемого в убийстве Марии Борисовой

Источник: 24 канал

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в СИЗО. Мужчина сделал веревку из простыни, прикрепил ее к окну и совершил самоубийство, пока его сокамерник спал. Полиции сообщили об этом утром 23 апреля.

Кроме того, подозреваемый якобы оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у своей дочери и писал о невиновности.

Убийство Марии Борисовой: что известно

7-летняя Маша Борисова исчезла в селе Счастливое 7 марта, когда играла с соседскими детьми.

Ребенка искали несколько дней. К сожалению, 11 марта ее тело нашли в сарае одного из домовладений. Ребенка изнасиловали и задушили, потому что на нем были следы насильственной смерти.

14 марта подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Кстати, он уже тогда пытался покончить жизнь самоубийством, его нашли с порезанными венами.

Им оказался 62-летний житель Счастливого. Он дружил с отцом Марии и много пил.

18 марта мужчина признался в содеянном.

Предложение Кремля встретиться в нормандском формате на Донбассе

Источник: 24 канал

Российские СМИ сообщили, что Москва предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Однако на встречу хотят звать боевиков.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время последней встречи политических советников нормандского формата "вычеркнули любые механизмы перемирие".

У Зеленского отреагировали

В Офисе Президента подчеркнули, что такая инициатива лишит смысла имеющиеся форматы переговоров. Стоит разделять предложение президента Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным на Донбассе и заявление Дмитрия Козака.

В ОП напомнили, что Путин уже поддержал идею Зеленского. Однако Козак предложил другое – провести на Донбассе переговоры с привлечением представителей Германии, Франции, Украины, России и боевиков.

Что этому предшествовало

Боевики планируют теракт на Пасху, – разведка

Источник: ООС

Оккупанты планируют провокации на Донбассе в период Пасхи. Украинская разведка предупредила, что боевики хотят маскироваться под Вооруженные силы Украины. В частности, намерены применить вооружение и военную технику с нанесением маскировки типа "пиксель". Такое используют ВСУ.

Одну из таких провокаций запланировали в Дебальцевском направлении. В ООС предполагают, что в результате действий боевиков могут быть потери и среди гражданского населения.

Теракт в храме Московского патриархата

В ООС отметили, что российские наемники хотят совершить теракт во время пасхальной службы в одном из храмов Московского патриархата. Таким образом Россия хочет цинично обвинить Украину в якобы пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде.

После этого Кремль может ввести на территорию Украины регулярные войска Вооруженных сил.

Важно Россия отводит войска из Крыма Обыски в офисах Коломойского Источник: 24 канал Служба безопасности Украины ночью приехала с обысками в бизнес-центр "Миллениум", находящийся в Киеве. Там расположены офисы олигарха Игоря Коломойского. Изъяли документы и носители информации. Причина обысков Оказалось, что СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на сумму 225 миллионов гривен. Возбудили уголовное дело из-за продаж "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии. Они осуществлялись по ценам, которые на 20 – 30% ниже себестоимости. Дело "Центрэнерго": что известно "Центрэнерго" – одно из крупнейших госпредприятий в электроэнергетической отрасли.

Прежнее руководство компании, вероятно, фактически контролировал олигарх Игорь Коломойский.

Расследование "Схем" свидетельствует, что он через фирму-прокладку организовал перепродажу газа в "Центрэнерго" из "Укрнафты". Последнюю олигарх тоже частично контролирует, но официально.

Навальный прекращает голодовку

Источник: инстаграм Навального

Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что начинает постепенный выход из голодовки. Это продлится 24 дня. Перед тем его дважды обследовали врачи. Они заявили, что он и его соратники уже добились достаточно, чтобы прекратить голодовку.

Скажу откровенно, их слова о том, что "через минимальное время лечить не будет кого", кажутся мне заслуживающими внимания,

– заявил оппозиционер.

Кроме того, в знак солидарности голодовку объявили еще несколько человек, представители "Матерей Беслана". Навальный заявил, что не хочет, чтобы из-за него кто-то испытывал физические страдания.

Что известно о состоянии Навального

Политик 31 марта в знак протеста объявил голодовку. Оппозиционер требовал допустить к нему врача, ведь его здоровье значительно ухудшилось в колонии.

Впоследствии врач Навального сообщила, что его состояние критическое. Исследовав анализы Навального, она заявила, что ему может грозить остановка сердца.

Впоследствии оппозиционера перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных.

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