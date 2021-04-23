Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової наклав на себе руки. Кремль запропонував зустрітись у нормандському форматі на Донбасі, але за участі бойовиків. Українська розвідка попередила, що окупанти можуть готувати теракт на Великдень. СБУ розслідує розтрату майна "Центренерго". Олексій Навальний припиняє голодування. Такими були головні новини 23 квітня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 23 квітня:

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Самогубство підозрюваного у вбивстві Марії Борисової

Джерело: 24 канал

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової повісився в СІЗО. Чоловік зробив мотузку з простирадла, прикріпив її до вікна та вчинив самогубство, поки його співкамерник спав. Поліції повідомили про це вранці 23 квітня.

Крім того, підозрюваний начебто залишив передсмертну записку, у якій просив вибачення у своєї доньки та писав про невинуватість.

Вбивство Марійки Борисової: що відомо

7-річна Марійка Борисов а зникла у селі Щасливе 7 березня, коли гралась з сусідськими дітьми.

а зникла у селі Щасливе 7 березня, коли гралась з сусідськими дітьми. Дитину кілька днів шукали. На жаль, 11 березня її тіло знайшли у сараї одного з домоволодінь. Дитину зґвалтували та задушили, бо на ній були сліди насильницької смерті.

14 березня підозрюваного у вбивстві взяли під варту. До речі, він вже тоді намагався покінчити життя самогубством, його знайшли з порізаними венами.

Ним виявився 62-річний житель Щасливого. Він товаришував із батьком Марійки та багато пив.

18 березня чоловік зізнався у скоєному.

Пропозиція Кремля зустрітись у нормандському форматі на Донбасі

Джерело: 24 канал

Російські ЗМІ повідомили, що Москва запропонувала Франції та Німеччині до 27 квітня обговорити перемир'я на Донбасі. Однак на зустріч хочуть кликати бойовиків.

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час останньої зустрічі політичних радників нормандського формату "викреслили будь-які механізми перемир'я".

У Зеленського відреагували

В Офісі Президента наголосили, що така ініціатива позбавить сенсу наявні формати перемовин. Варто розділяти пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним на Донбасі та заяву Дмитра Козака.

В ОП нагадали, що Путін вже підтримав ідею Зеленського. Однак Козак запропонував інше – провести на Донбасі переговори із залученням представників Німеччини, Франції, України, Росії та бойовиків.

Що цьому передувало

Бойовики планують теракт на Великдень, – розвідка

Джерело: ООС

Окупанти планують провокації на Донбасі у період Великодня. Українська розвідка попередила, що бойовики хочуть маскуватись під Збройні сили України. Зокрема, мають намір застосувати озброєння та військову техніку з нанесенням маскування типу "піксель". Таке використовують ЗСУ.

Одну з таких провокацій запланували у Дебальцевському напрямку. У ООС припускають, що внаслідок дій бойовиків можуть бути втрати і серед цивільного населення.

Теракт у храмі Московського патріархату

В ООС зазначили, що російські найманці хочуть здійснити теракт під час великодньої служби в одному з храмів Московського патріархату. Таким чином Росія хоче цинічно звинуватити Україну в нібито нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді. Після цього Кремль може ввести на територію України регулярні війська збройних сил. Важливо Росія відводить війська з Криму Обшуки в Офісах Коломойського Джерело: 24 канал Служба безпеки України вночі приїхала з обшуками в бізнес-центр "Міленіум", що в Києві. Там розташовані офіси олігарха Ігоря Коломойського. Вилучили документи та носії інформації. Причина обшуків Виявилось, що СБУ розслідує розтрату майна "Центренерго" на суму 225 мільйонів гривень. Порушили кримінальну справу через продажі "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії. Вони здійснювались за цінами, які на 20 – 30% нижчі собівартості.

Справа "Центренерго": що відомо

"Центренерго" – одне з найбільших в держпідприємств в електроенергетичній галузі.

Колишнє керівництво компанії, ймовірно, фактично контролював олігарх Ігор Коломойський.

Розслідування "Схем" свідчить, що він через фірму-прокладку організував перепродаж газу в "Центренерго" з "Укрнафти". Останню олігарх теж частково контролює, але офіційно.

Навальний припиняє голодування

Джерело: інстаграм Навального

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що починає поступовий вихід з голодування. Це триватиме 24 дні. Перед тим його двічі обстежили лікарі. Вони заявили, що він та його соратники вже добилися достатньо, аби припинити голодування.

Скажу відверто, їхні слова про те, що "через мінімальний час лікувати не буде кого", здаються мені такими, що заслуговують на увагу,

– заявив опозиціонер.

Крім того, у знак солідарності голодування оголосили ще кілька людей, представники "Матерів Беслана". Навальний заявив, що не хоче, аби через нього хтось відчував фізичні страждання.

Що відомо про стан Навального

Політик 31 березня на знак протесту оголосив голодування. Опозиціонер вимагав допустити до нього лікаря, адже його здоров'я значно погіршилось у колонії.

Згодом лікарка Навального повідомила, що його стан критичний. Дослідивши аналізи Навального, вона заявила, що йому може загрожувати зупинка серця.

Згодом опозиціонера перевели з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених.

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