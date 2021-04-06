Еще 2 украинских защитников погибли на Донбассе. Военные устроили стрельбу в поезде, который направлялся из Константиновки в Киев. В Иране 10 должностным лицам предъявили обвинения по делу авиакатастрофы самолета МАУ. НАБУ задержало брата судьи Вовка при получении 100 тысяч долларов взятки. Годовщина оккупации Донецка и Луганска. Такими были главные новости 6 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Потери на фронте

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

6 апреля на Донбассе оборвалась жизнь еще двух наших защитников. Известно, что один военный получил смертельные ранения в результате обстрела, другой – подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Детали о потерях ВСУ 6 апреля

23-летний военный из Сумщины Максим Стеблянко получил ранени я в результате вражеского минометного огня возле Невельского. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер.

получил ранени возле Невельского. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер. старший лейтенант Владимир Шпак погиб вблизи Степного в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе погибли почти 30 украинских защитников. Поименный список героев – читайте по ссылке.

Обострение на Донбассе

Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта. Именно тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. В Кремле заявили, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021".

В Кремле заявили, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021". Параллельно с этим Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил. Всего в апреле запланировали провести более 4 тысяч учений различного масштаба.

Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму: смотрите видео

Разговор Зеленского со Столтенбергом и Трюдо

Президент Владимир Зеленский 6 апреля провел телефонные разговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с премьером Канады Джастином Трюдо. Главной темой разговоров был вопрос эскалации на Донбассе.

Детали разговора с Йенсом Столтенбергом

Источник: Офис Президента

Зеленский рассказал Столтенбергу, что в последнее время количество нарушений режима тишины со стороны российских оккупантов увеличилось. К сожалению, растет и количество погибших украинских защитников.

украинских защитников. Зеленский призвал НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Именно это, по мнению президента, станет мощным фактором для сдерживания России.

в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Именно это, по мнению президента, станет мощным фактором для сдерживания России. Кроме того, глава государства еще раз подчеркнул, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным является возможность получения Плана действий относительно членства.

В то же время Столтенберг сообщил, что позвонил Зеленскому из-за беспокойства российской военной деятельностью в Украине и вокруг, а также из-за постоянного нарушения режима прекращения огня.

НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся преданными нашему тесному партнерству,

– заметил Генсек.

Больше об этом Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе

Детали разговора с Джастином Трюдо

Источник: Офис Президента

Украинский лидер поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, особенно ценную в такое непростое время.

Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Также украинский лидер пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

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Стрельба в поезде Константиновка-Киев

Источник: Укрзализныця

В ночь на 6 апреля в поезде Константиновка – Киев произошла перестрелка между офицерами Госспецсвязи. По данным Офиса генпрокурора, оба спецслужащих находились в состоянии алкогольного опьянения.

Все, что известно о стрельбе

Мужчины стреляли из табельного оружия прямо из своего купе в проход. Поезд остановили, чтобы снять дебоширов, но они забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение.

прямо из своего купе в проход. Поезд остановили, чтобы снять дебоширов, но они забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение. Чтобы задержать правонарушителей, правоохранителям пришлось провести операцию "Гром" совместно со спецназовцами. Позже в харьковской полиции сообщили, что двое мужчин – не военные ВСУ, а работники Госсвязи. Они выполняли задание по курьерской доставке секретных документов.

по курьерской доставке секретных документов. Через несколько часов после задержания их уволили со службы. Из-за мужчин, устроивших стрельбу, поезд остановился и опоздал в столицу аж на 6 часов.



Стол задержанных с вещественными доказательствами / Фото Нацполиции

Обвинение по делу сбивания МАУ

Источник: ISNA

В Иране предъявлено обвинение 10 должностным лицам, которые могут быть причастны к сбиванию пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ.

Важно Украина готова занять более жесткую позицию по Ирану, – Кулеба о катастрофе МАУ

Как отчитался экс-военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки, дела этих людей будут рассматривать в судах.

Заметим, что Украина будет требовать от Ирана продолжить расследование авиакатастрофы самолета МАУ. Ведь обнародованный Тегераном отчет не дает ответов на многие вопросы.

Как продвигается расследование

В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что самолет был уничтожен из-за ошибок оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "враждебная цель".

Именно поэтому Иран решил выпустить по пассажирскому самолету 2 ракеты. Важно, что расследование крушения прокуратура Ирана завершила в феврале 2021 года, но имена подозреваемых называть отказывается.

Обратите внимание! Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили иранскими ракетами 8 января 2020 года. На борту находились 176 человек, 9 из которых – члены экипажа. Все они погибли.



Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Брата судьи Вовка подозревают в получении взятки

Источник: 24 канал

Детективы НАБУ задержали родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Мужчину подозревают в получении 100 тысяч долларов взятки. За эти деньги, по версии НАБУ, брат Вовка должен был решить вопрос с одним из судей ОАСК.

На сайте Окружного административного суда появилось заявление о проведенных обысках. Там отметили, что работники НАБУ "ничего не нашли". Более того, детективы якобы устроили беспорядок и сломали турникеты.

Реакция судьи Вовка

Скандальный глава ОАСКа Павел Вовк отметил, что ничего конкретного НАБУ не нашло, только "прихватили какое-то дело, рассмотрение которого еще не завершено". О причастности брата Вовк отмечает: его имя просто используют, чтобы свести счеты. И совершает их некий "позорный коррупционер".

Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов,

– написал Вовк.

Он добавил, что никаких доказательств, правовых обоснований и перспективы расследования нет.

Годовщина оккупации Донецка и Луганска

Именно 6 апреля 2014 года примерно 2тысячи пророссийских митингующих собрались на площади Ленина в Донецке. После окончания митинга протестующие отправились к зданию Донецкой ОГА и начали штурмовать здание.

Параллельно с этим развивались события в Харькове. Там штурм админздания начался в 21:00, а сигналом к ​​нему стала песня "Вставай, страна огромная!" из мегафона.

В конце концов, в Харькове удалось навести порядок, однако ситуация в Донецке и Луганске развивалась по другому сценарию.

Как Россия подбирала актеров для картинки и готовила беспорядки, кто унижал украинских активистов – в нашем материале.