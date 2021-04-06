Главные новости 6 апреля: потери на войне, стрельба в поезде и обвинения по делу МАУ
Еще 2 украинских защитников погибли на Донбассе. Военные устроили стрельбу в поезде, который направлялся из Константиновки в Киев. В Иране 10 должностным лицам предъявили обвинения по делу авиакатастрофы самолета МАУ. НАБУ задержало брата судьи Вовка при получении 100 тысяч долларов взятки. Годовщина оккупации Донецка и Луганска. Такими были главные новости 6 апреля.
Источник:24 канал
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Потери на фронте
Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"
6 апреля на Донбассе оборвалась жизнь еще двух наших защитников. Известно, что один военный получил смертельные ранения в результате обстрела, другой – подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Детали о потерях ВСУ 6 апреля
- 23-летний военный из Сумщины Максим Стеблянко получил ранения в результате вражеского минометного огня возле Невельского. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер.
- старший лейтенант Владимир Шпак погиб вблизи Степного в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.
Обострение на Донбассе
- Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта. Именно тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.
- По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. В Кремле заявили, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021".
- Параллельно с этим Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил. Всего в апреле запланировали провести более 4 тысяч учений различного масштаба.
Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму: смотрите видео
Разговор Зеленского со Столтенбергом и Трюдо
Президент Владимир Зеленский 6 апреля провел телефонные разговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с премьером Канады Джастином Трюдо. Главной темой разговоров был вопрос эскалации на Донбассе.
Детали разговора с Йенсом Столтенбергом
Источник: Офис Президента
- Зеленский рассказал Столтенбергу, что в последнее время количество нарушений режима тишины со стороны российских оккупантов увеличилось. К сожалению, растет и количество погибших украинских защитников.
- Зеленский призвал НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Именно это, по мнению президента, станет мощным фактором для сдерживания России.
- Кроме того, глава государства еще раз подчеркнул, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным является возможность получения Плана действий относительно членства.
В то же время Столтенберг сообщил, что позвонил Зеленскому из-за беспокойства российской военной деятельностью в Украине и вокруг, а также из-за постоянного нарушения режима прекращения огня.
НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся преданными нашему тесному партнерству,
– заметил Генсек.
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Детали разговора с Джастином Трюдо
Источник: Офис Президента
- Украинский лидер поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, особенно ценную в такое непростое время.
- Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
- Также украинский лидер пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.
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Стрельба в поезде Константиновка-Киев
Источник: Укрзализныця
В ночь на 6 апреля в поезде Константиновка – Киев произошла перестрелка между офицерами Госспецсвязи. По данным Офиса генпрокурора, оба спецслужащих находились в состоянии алкогольного опьянения.
Все, что известно о стрельбе
- Мужчины стреляли из табельного оружия прямо из своего купе в проход. Поезд остановили, чтобы снять дебоширов, но они забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение.
- Чтобы задержать правонарушителей, правоохранителям пришлось провести операцию "Гром" совместно со спецназовцами. Позже в харьковской полиции сообщили, что двое мужчин – не военные ВСУ, а работники Госсвязи. Они выполняли задание по курьерской доставке секретных документов.
- Через несколько часов после задержания их уволили со службы. Из-за мужчин, устроивших стрельбу, поезд остановился и опоздал в столицу аж на 6 часов.
Стол задержанных с вещественными доказательствами / Фото Нацполиции
Обвинение по делу сбивания МАУ
Источник: ISNA
В Иране предъявлено обвинение 10 должностным лицам, которые могут быть причастны к сбиванию пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ.
Важно Украина готова занять более жесткую позицию по Ирану, – Кулеба о катастрофе МАУ
Как отчитался экс-военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки, дела этих людей будут рассматривать в судах.
Заметим, что Украина будет требовать от Ирана продолжить расследование авиакатастрофы самолета МАУ. Ведь обнародованный Тегераном отчет не дает ответов на многие вопросы.
Как продвигается расследование
- В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что самолет был уничтожен из-за ошибок оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "враждебная цель".
- Именно поэтому Иран решил выпустить по пассажирскому самолету 2 ракеты. Важно, что расследование крушения прокуратура Ирана завершила в феврале 2021 года, но имена подозреваемых называть отказывается.
Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Брата судьи Вовка подозревают в получении взятки
Источник: 24 канал
Детективы НАБУ задержали родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Мужчину подозревают в получении 100 тысяч долларов взятки. За эти деньги, по версии НАБУ, брат Вовка должен был решить вопрос с одним из судей ОАСК.
На сайте Окружного административного суда появилось заявление о проведенных обысках. Там отметили, что работники НАБУ "ничего не нашли". Более того, детективы якобы устроили беспорядок и сломали турникеты.
Реакция судьи Вовка
Скандальный глава ОАСКа Павел Вовк отметил, что ничего конкретного НАБУ не нашло, только "прихватили какое-то дело, рассмотрение которого еще не завершено". О причастности брата Вовк отмечает: его имя просто используют, чтобы свести счеты. И совершает их некий "позорный коррупционер".
Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов,
– написал Вовк.
Он добавил, что никаких доказательств, правовых обоснований и перспективы расследования нет.
Годовщина оккупации Донецка и Луганска
Именно 6 апреля 2014 года примерно 2тысячи пророссийских митингующих собрались на площади Ленина в Донецке. После окончания митинга протестующие отправились к зданию Донецкой ОГА и начали штурмовать здание.
Параллельно с этим развивались события в Харькове. Там штурм админздания начался в 21:00, а сигналом к нему стала песня "Вставай, страна огромная!" из мегафона.
В конце концов, в Харькове удалось навести порядок, однако ситуация в Донецке и Луганске развивалась по другому сценарию.
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