Восемь убитых не удалось идентифицировать. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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"В ходе поисковых работ 20 августа было обнаружено еще 3 тела, в том числе среди этих погибших – учитель труда из ближайшей школы. Ему было 34 года. Также под завалом нашли тело 39-летней женщины из Львова. Одно тело, найденное вчера, невозможно узнать – это только очень сильно поврежденное туловище. Всего не идентифицировали восемь погибших", – рассказал Чубенко.

Спикер добавил, что спасатели до сих пор разбирают руины общежития.

Другие детали обстрела 17 августа

Враги наголову разрушили общежитие на Салтовке. Там не было военных. Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова отметила, что количество пострадавших составляет 45 человек. Среди них есть дети.

"Большинство пациентов – средней тяжести. Однако есть крайне тяжелые. К сожалению, один человек погиб по прибытии в больницу. Его реанимировали 20 минут", – рассказала Попова для 24 канала.

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Еще один обстрел общежития

Оккупанты 18 августа ударили по общежитию в Слободском районе Харькова. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о 18 раненых.

Спасатели 19 августа завершат разбор руины. Они нашли тела 6 человек. Среди них 11-летний мальчик.

Городские власти Харькова объявили 19 августа днем траура из-за большого количества убитых горожан.

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