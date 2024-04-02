В эфире 24 Канала советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что россиянам не удастся доказать присутствие Украины в этом теракте, ведь их просто не существует физически, идеологически – никак. Это понятно для всех.

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Однако, по его словам, это гораздо хуже, чем просто пропагандистская составляющая – для самих россиян. Ведь это такое навязчивое состояние. То есть эти люди, и Путин, и Патрушев... Мы говорим сейчас о двух, конечно, что другие тоже, но они дорабатывают эти версии, на которых настаивают эти двое. Так вот – они ненавидят Украину.

При том, что были задержаны соответствующие (люди – 24 Канал) в Дагестане. Задержания идут параллельно в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. То есть постоянно где-то находят людей, которые так или иначе имеют отношение к глобальному терроризму, что к Украине вообще никак не относится,

– акцентировал Михаил Подоляк.

"Эти люди абсолютно точно являются или соорганизаторами, или финансируют, или очевидно промотируют терроризм "идиловского" характера", – добавил советник председателя ОПУ.

В дополнение, кроме разведок европейских стран, кроме разведок Соединенных Штатов, – Россию предупреждали, что официально подтверждено, представители Ирана.

В ИГИЛ-К постоянно говорят и настаивают на том, что для них Россия является ключевой мишенью. Они продолжают работать над разработкой таких стратегических планов. Ведь они считают, что Россия имеет отношение к разрушению концепции ИГИЛа и поддержке Талибана.

Международный уровень

Михаил Подоляк отметил, что в глобальном терроризме так же есть конкуренция, как на любых других рынках. В частности ИГИЛ конкурирует с Талибаном. И соответственно Россия официально начала говорить о том, что они будут поднимать вопрос о снятии статуса террористической организации с Талибана и настаивать на этом на международных площадках.

Это указывает на то, зачем Россия использует эти международные площадки. Даже для того, например, чтобы снимать статусы террористических организаций с соответствующих террористических организаций,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Все очевидно в этом теракте, кто совершил, кто финансировал, кто промотирует этот теракт. Кроме того, он пугает ряд стран, которые понимают, что это начало ренессанса того же ИГИЛа, который вроде бы уже был разрушен, в том числе, после атак в Сирии.

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"Россия же хотела, как сделать? Мы уже не только агрессор, но мы уже и жертва, на которую охотятся в том числе террористы из Украины, и поэтому давайте вы нам какое-то там сочувствие продолжайте выказывать. Это не работает", – рассказал советник главы ОПУ.

Он добавил, что на внутреннем пропагандистском рынке это выглядит крайне нелепо. Ведь одновременно с этим силовики отрабатывают, например, в том же Дагестане конкретных боевиков. И это видят люди, ведь они же об этом говорят публично у себя в медиа.

В то же время 2 неадеквата с фамилиями Путин и Патрушев продолжают говорить "это же украинцы",

– отметил Михаил Подоляк.

Однако это люди с паспортами российскими, которые соответственно или мигранты, или живут, или уже вообще граждане, или имеют постоянный вид на жительство в России – соответственно имеют коммуникации в среднеазиатских бывших советских республиках. Но все равно два неадеквата говорят, что это Украина.

"Это абсолютно точно убивает даже на внутреннем рынке влияния этой пропаганды. Она настолько очевидно примитивная, что не работает даже в России", – добавил Подоляк.

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