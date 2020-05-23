Отстреливал в Сибири пушных зверей, – соседи о житомирском стрелке
В Житомирской области в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию семерых друзей. Односельчане рассказали, что до сих пор Анатолий Захаренко вел себя адекватно, ни с кем не конфликтовал. В Новоселицу переселился из РФ еще в 1986 году. До этого занимался отстрелом в Сибири пушных зверей.
Що сусіди кажуть про підозрюваного
Сусіди стрільця зі села Новоселиця відмовляються вірити, що він на таке здатний, пише "КП в Україні".
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Щоб саме Толік таке накоїв – ніколи б не подумав. Нормальний же, адекватний мужик був. Жодного конфлікту з ним не пригадаю,
– розповів Сергій, який раніше жив у селі.
Чоловік зазначив, що ніколи нічого незвичайного не помічав у поведінці підозрюваного, поганого про нього теж не чув.
Односельчани розповідають про проблеми зі серцем у стрільця. Він мав пенсію через інвалідність. Крім того, останнім часом не працював.
Селяни додають, що людей на ставок власник часто пускав безкоштовно. Та й за вилов риби гроші не завжди брав.
Про переїзд Захаренка до Новоселиці з РФ
- З Росії у село на Житомирщині чоловік переїхав у 1986 році. Його прозвали "Русским" або "Кацапом". У селі одружився з місцевою жінкою, у якої була дитина від першого шлюбу. Згодом у них народився ще один син.
- Захаренко працював водієм у колгоспі, згодом трактористом при сільській раді.
- За словами місцевих жителів, до отримання громадянства чоловік "промишляв в сибірській тайзі відстрілом хутрового звіра".
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Вбивство на Житомирщині: основне
- Трагедія сталася у ніч на 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію з семи друзів, одній людині вдалося втекти.
- Серед жертв – бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
- Ймовірна причина конфлікту – війна на Донбасі. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Поліцейські на місці інциденту вилучили 5 одиниць зброї. Вона офіційно зареєстрована на жертв. Вилучили й мисливську рушницю, з якої чоловік розстріляв людей.
- 22 травня стрільцю оголосили про офіційну підозру в умисному вбивстві.
- У Корольовському суді Житомира 23 травня стрілку обирають запобіжний захід.