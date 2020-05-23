Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Отстреливал в Сибири пушных зверей, – соседи о житомирском стрелке

- Читати новину українською
Сусіди Житомирського стрільця розповіли про нього
Сусіди Житомирського стрільця розповіли про нього / tsn.ua

В Житомирской области в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию семерых друзей. Односельчане рассказали, что до сих пор Анатолий Захаренко вел себя адекватно, ни с кем не конфликтовал. В Новоселицу переселился из РФ еще в 1986 году. До этого занимался отстрелом в Сибири пушных зверей.

Що сусіди кажуть про підозрюваного

Сусіди стрільця зі села Новоселиця відмовляються вірити, що він на таке здатний, пише "КП в Україні".

Дізнайтесь більше Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: останні новини

Щоб саме Толік таке накоїв  ніколи б не подумав. Нормальний же, адекватний мужик був. Жодного конфлікту з ним не пригадаю,
– розповів Сергій, який раніше жив у селі.

Чоловік зазначив, що ніколи нічого незвичайного не помічав у поведінці підозрюваного, поганого про нього теж не чув.

Односельчани розповідають про проблеми зі серцем у стрільця. Він мав пенсію через інвалідність. Крім того, останнім часом не працював.

Селяни додають, що людей на ставок власник часто пускав безкоштовно. Та й за вилов риби гроші не завжди брав.

Про переїзд Захаренка до Новоселиці з РФ

  • З Росії у село на Житомирщині чоловік переїхав у 1986 році. Його прозвали "Русским" або "Кацапом". У селі одружився з місцевою жінкою, у якої була дитина від першого шлюбу. Згодом у них народився ще один син.
  • Захаренко працював водієм у колгоспі, згодом трактористом при сільській раді.
  • За словами місцевих жителів, до отримання громадянства чоловік "промишляв в сибірській тайзі відстрілом хутрового звіра".

Читайте також Щойно повернулися з війни: деталі про загиблих воїнів у стрілянині на Житомирщині – фото

 

Вбивство на Житомирщині: основне

Автор: Олег Терещенко
Теги: Массовое убийство на Житомирщине Криминальные новости Новости Житомира Новости Украины Стрельба Жертвы
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Безнаказанность Портнова: как власть помогает соратнику Януковича избегать наказания
сегодня , 13:30 Безнаказанность Портнова: как власть помогает соратнику Януковича избегать наказания
Роман Маселко
Запустить метро и не позволить вирусу распространяться: как это сделать?
сегодня , 12:00 Запустить метро и не позволить вирусу распространяться: как это сделать?
Уляна Супрун
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський