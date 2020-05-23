Відстрілював у Сибіру хутрових звірів, – сусіди про житомирського стрільця

На Житомирщині у ніч на 22 травня чоловік з рушниці розстріляв компанію сімох друзів. Односельчани розповіли, що досі Анатолій Захаренко поводився адекватно, ні з ким не конфліктував. У Новоселицю переселився з РФ ще у 1986 році. До цього займався відстрілом у Сибіру хутрових звірів.

Що сусіди кажуть про підозрюваного

Сусіди стрільця зі села Новоселиця відмовляються вірити, що він на таке здатний, пише "КП в Україні".

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Щоб саме Толік таке накоїв – ніколи б не подумав. Нормальний же, адекватний мужик був. Жодного конфлікту з ним не пригадаю,

– розповів Сергій, який раніше жив у селі.

Чоловік зазначив, що ніколи нічого незвичайного не помічав у поведінці підозрюваного, поганого про нього теж не чув.

Односельчани розповідають про проблеми зі серцем у стрільця. Він мав пенсію через інвалідність. Крім того, останнім часом не працював.

Селяни додають, що людей на ставок власник часто пускав безкоштовно. Та й за вилов риби гроші не завжди брав.

Про переїзд Захаренка до Новоселиці з РФ

З Росії у село на Житомирщині чоловік переїхав у 1986 році . Його прозвали "Русским" або "Кацапом". У селі одружився з місцевою жінкою, у якої була дитина від першого шлюбу. Згодом у них народився ще один син.

. Його прозвали "Русским" або "Кацапом". У селі одружився з місцевою жінкою, у якої була дитина від першого шлюбу. Згодом у них народився ще один син. Захаренко працював водієм у колгоспі, згодом трактористом при сільській раді.

згодом трактористом при сільській раді. За словами місцевих жителів, до отримання громадянства чоловік "промишляв в сибірській тайзі відстрілом хутрового звіра".

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