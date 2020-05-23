Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Відстрілював у Сибіру хутрових звірів, – сусіди про житомирського стрільця

-
Сусіди Житомирського стрільця розповіли про нього
Сусіди Житомирського стрільця розповіли про нього / tsn.ua

На Житомирщині у ніч на 22 травня чоловік з рушниці розстріляв компанію сімох друзів. Односельчани розповіли, що досі Анатолій Захаренко поводився адекватно, ні з ким не конфліктував. У Новоселицю переселився з РФ ще у 1986 році. До цього займався відстрілом у Сибіру хутрових звірів.

Що сусіди кажуть про підозрюваного

Сусіди стрільця зі села Новоселиця відмовляються вірити, що він на таке здатний, пише "КП в Україні".

Дізнайтесь більше Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: останні новини

Щоб саме Толік таке накоїв  ніколи б не подумав. Нормальний же, адекватний мужик був. Жодного конфлікту з ним не пригадаю,
– розповів Сергій, який раніше жив у селі.

Чоловік зазначив, що ніколи нічого незвичайного не помічав у поведінці підозрюваного, поганого про нього теж не чув.

Односельчани розповідають про проблеми зі серцем у стрільця. Він мав пенсію через інвалідність. Крім того, останнім часом не працював.

Селяни додають, що людей на ставок власник часто пускав безкоштовно. Та й за вилов риби гроші не завжди брав.

Про переїзд Захаренка до Новоселиці з РФ

  • З Росії у село на Житомирщині чоловік переїхав у 1986 році. Його прозвали "Русским" або "Кацапом". У селі одружився з місцевою жінкою, у якої була дитина від першого шлюбу. Згодом у них народився ще один син.
  • Захаренко працював водієм у колгоспі, згодом трактористом при сільській раді.
  • За словами місцевих жителів, до отримання громадянства чоловік "промишляв в сибірській тайзі відстрілом хутрового звіра".

Читайте також Щойно повернулися з війни: деталі про загиблих воїнів у стрілянині на Житомирщині – фото

 

Вбивство на Житомирщині: основне

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України Масове вбивство на Житомирщині Стрілянина Жертви Кримінальні новини Новини Житомира
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Безкарність Портнова: як влада допомагає соратнику Януковича уникати покарання
сьогодні , 13:30 Безкарність Портнова: як влада допомагає соратнику Януковича уникати покарання
Роман Маселко
Запустити метро і не дозволити вірусу поширюватись: як це зробити?
сьогодні , 12:00 Запустити метро і не дозволити вірусу поширюватись: як це зробити?
Уляна Супрун
Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
22 травня , 16:39 Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
Ростислав Струтинський