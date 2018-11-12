Первая и самая кровавая: Недооцененная война

В Европе 11 ноября очень странный день. Поляки радостно празднуют свою независимость, в Германии, Италии и многих других странах четко в 11 часов 11 минут начинается "пятое время года" – карнавал, так отмечают окончание Первой Мировой войны.

Правда, эту дату из года в год забывают, только сейчас, когда этому завершению исполнилось 100 лет, о нем вспомнили. Недаром эта война, в результате которой были уничтожены аж три империи (Российская, Австро-Венгерская и немецкий Рейх), и которая раньше, до Второй мировой, называлась просто "Великой войной", затем стала справедливо называться "Забытой".

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После четырех лет и трех месяцев боевых действий, 11-го ноября 1918-го года, она закончилась. На то время – это была самая кровавая из всех известных человечеству войн. Ее еще называли "первой механической". Миллионы погибших, миллионы искалеченных и призрак новой войны – то, что она принесла победителям, и побежденным.

Капитуляция

Под конец все происходило очень быстро. 8-го ноября немецкая делегация прибыла к командирскому вагону 2419 D, стоявшему в Компьенском лесу, просить предоставить условия капитуляции. Где-то 72 часа раздумий и переговоров уделил французский маршал и командующий союзными войсками Фернан Фоше, немцам.

В перечне тяжелых условий, которые были предоставлены, так или иначе, немцы почти ничего не могли изменить, потому что переговоры вели с низшими офицерами, а сам Фоше демонстративно отсутствовал.



Первую мировую войну по праву можно назвать самой кровавой

Где-то в 02:00 часа ночи 11-го ноября делегации собрались в последний раз. В 05:12 началась церемония подписания капитуляции, которая длилась всего 8 минут. С 11 часов утра документ вступил в силу, после чего остановили огонь. Война была закончена.

Германский статс-секретарь Маттиас Эрцберг, руководитель немецкой комиссии по прекращению огня, был в отчаянии от выдвинутых командующим Антанты условий, а именно: мгновенное отступление немецких войск, контроль Антанты над Прирейнскими территориями, полная выдача тяжелого вооружения, боевых кораблей, транспортных средстве.

Но британская блокада Германии должна была сохраниться. И это была лишь политическая сторона дела, потому что Эрцберг на этой войне потерял своего сына. А миллионы семей по всей Европе потеряли своих.

Самая кровавая война

Если смотреть на цифры, Первая мировая была на то время самой кровавой войной в истории человечества. В 30-летней войне соотношение между теми, кто выжил, и теми, кто погиб, было гораздо большим. Но потери, которые принесла с собой первая современная "война машин", по размерам были такими, что тогда считали: "После этого человечество просто не осмелится больше воевать". Наивные...

"Баланс страданий", зажатый в сухие, холодные цифры – впечатляющий. Между 1914-м и 1918-м годами с обеих сторон погибли 9 442 000 солдат: на фронте, в дороге, в лазаретах, дома. Правда, эта цифра не является точной – невозможно было подсчитать все потери. Например, на Балканах или на огромных просторах Российской империи, где человеческая жизнь никогда не ценилась.



Точные потери в Первой Мировой войне подсчитать невозможно

Большинство известных жертв этой войны родом из Германии (2 миллиона), а не из Российской империи, как это долгое время утверждалось (1,8 миллиона). Это указывает на структуру этой войны: она была более благосклонна к тем, кто сидел в обороне. То, что немцы в 1914-м и в 1918-м годах пытались склонить военный нрав на свою сторону с помощью больших наступлений, стало причиной наибольших потерь.

В августе 1914-го они потеряли 12,4% наступающих солдат, а в сентябре – целых 16,8%. Примерно такая же картина наблюдалась и весной 1918-го и во время боев в отступлении того же года. Русские потери были большими, но выход правительства большевиков из войны в 1917-м году заставил историков записывать российские жертвы уже на счет внутренней – Гражданской войны.

Эта война выкосила целые поколения. Почти половина всех погибших на германской и британской стороне были в возрасте от 19-ти до 24-х лет. Хотя солдаты старше 35-ти лет составляли более 30% войск – это лишь десятая часть всех погибших. Кажется, их не так часто посылали на передовую.

Во время второй половины войны, особой опасности гибели подвергались преимущественно новички-призывники,

– по крайней мере, так утверждает историк Беньямин Циманн в своей статье "солдаты", обнародованной в "Энциклопедии Первой мировой войны".

Показателен перечень оружия, которое больше всего вызывало гибель или ранение солдат, потому что он многое рассказывает о характере этой войны. С конца 1914-го и 1917-го года больше всего потерь среди французских войск были от артиллерии противника – 76%.

Примерно такими же были цифры потерь и на немецкой стороне. Далее – 16% погибших и раненых от пехотного огнестрельного оружия, около 2% – от ручных гранат, 1,7% – от боевых отравляющих веществ и, всего-навсего, 0,1% – от холодного оружия. Эта война окончательно отправила атаки "на ура", а нашествия – в прошлое.

Изуродованные солдаты, изуродованные гражданские

Все это изменило самочувствие и саму ментальность солдат с обеих сторон. Те, кто вынуждены были торчать в окопах, воспринимали самих себя, прежде всего, как жертвы. В то время, как артиллеристы из второй и третьей линий, имея в руках мощное и страшное оружие, имели другое самовосприятие – как "богов".

Интенсивность технических средств убийства, которые имели артиллеристы, просто полностью перекрывала их моральное восприятие,

– считает Циманн.

Технический прогресс принес солдатам этой войны и немного добра. Уровень смертности в лазаретах, который еще во время войн XIX века был больше, чем уровень смертности на фронтах, ощутимо снизился. Благодаря улучшенной медицине лишь десятая часть немецких потерь пришлась на болезни, а на французской стороне – пятая.

Тем не менее, участились психические травмы. Постоянное пребывание в блиндажах под постоянным огнем, жизнь в мокрых окопах и траншеях между крысами и погибшими, постоянный страх перед артиллерией, снайперами и разведывательными группами привели к массовым военным неврозовам.





Первая мировая отличилась и масштабными психологическими травмами мирного населения

Появилась совершенно новая "солдатская" болезнь, которая была названа "shellschocks" или "военная дрожь". Сегодня это называется "посттравматическими эффектами". Только в немецкой армии этот диагноз был поставлен почти 600 000 раз.

Военные переживали страдания многих собратьев, которые, хотя и остались в живых, но были искажены страшными ранами. Когда в июне 1919-го года немецкая делегация подписывала Версальский мирный договор, ей пришлось пройти в зал мимо группы тяжелораненых французских ветеранов, чьи лица были искажены.

Таких несчастных насчитывалось во всех странах, участвовавших в Великой войне, сотни тысяч. Только в Германии физические и психические травмы получили 2,7 миллиона человек.

Война прошлась не только по военным. Массово гибли целые общества и мирные люди. Со стороны "немецкого" альянса в Германии погибло 700 тысяч гражданских (большей частью – жертвы голода 1916-1917-х лет, который начался из-за британской блокады), в Австро-Венгрии – 400 тысяч, в Болгарии – 300 тысяч.

Гражданские жертвы в Османской империи составили более чем 2 миллионов человек, большинство из них погибли от рук самих турок: это были армяне, которых истребляли во время геноцида.

Со стороны Антанты похожие цифры: Франция и Великобритания потеряли по 600 тысяч гражданских лиц, Италия – 700 тысяч, Российская империя, по неточным данным – миллион (на самом деле, больше, как уже было отмечено, огромное количество жертв записывается на счет Гражданской, а не Первой Мировой войны).

В конце концов, никакой разницы между солдатами и гражданскими не было для пандемии так называемого "испанского гриппа" или "испанки", которая прокатилась по планете, начиная с 1918 года. Во всем мире, по последним данным, от этой болезни погибло около 50-ти миллионов человек. Только в Индии и развалившейся России – 17 миллионов. В России эта болезнь не была главной причиной массовой гибели, потому что убийства происходили и после завершения Первой Мировой войны.

Не только в России продолжались вооруженные конфликты: в Ирландии, на Балтике, в Румынии. До 1921-го года шла польско-советская война, в которой погибла украинская независимость, до 1923-го года – греческо-турецкая война, в которой погибла Османская империя. А установление диктаторских режимов по всей Европе привело к массовым внутренним "чисткам" – где-то национальным, где-то политическим.

Таким было кровавое наследие Первой Мировой, которое, в конце концов, привело ко Второй мировой войне. Кто знает, не будут ли историки будущего, если человечество вообще выживет, писать когда-нибудь о новой мировой войне, которая затмит своими размерами первые две?

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Автор: Борис Немировский