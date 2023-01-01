Об этом 24 каналу сказал психолог Спартак Суббота. Он подчеркнул, что Путин должен как-то отреагировать на эту петицию, и психолога радует то, что такая информация вообще есть.

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Он подчеркнул, что не считает, что этой петицией россияне смогут что-то изменить.

Но проблема в том, что 25 тысяч человек подписали ее (петицию – 24 канал) и им страшно. Им меньше хочется умирать в Украине, чем в России,

– объяснил Суббота.

Ведущая 24 канала Екатерина Соляр саркастически добавила, что 25 тысяч подписей этой петиции о том, что россияне хотят "свернуть спецоперацию" можно считать одним из самых больших протестов в России.

Психолог отметил, что этот прецедент напоминает тезис о двух стулах – россияне не хотят ни умирать на войне в Украине, ни выходить на реальные протесты против "СВО".

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Ранее советник главы Офис Президента Михаил Подоляк прокомментировал собранные россиянами 25 тысяч подписей за петицию о том, что нужно сворачивать "спецоперацию". По его словам, нет разницы, сколько тысяч людей ее подписали, потому что в России нет конкурентного общества, нет демократии, нет права голоса и нет каких-либо дискуссий.

"Россия будет вести войну, которую она называет "СВО" до того момента, пока проиграет на территории Украины в полном объеме", – заявил Подоляк.