Эксперты говорят, что эта ситуация вызовет дефицит рафинированного и бутилированного масла для европейских домохозяйств.
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Вторжение России закрыло украинские порты, остановив экспорт многих продуктов, в частности масла. На Украину приходится половина всех поставок масла, а перерабатывающие фабрики пока остановлены.
В торговой группе Европейского Союза отмечают, что эти объемы нельзя заменить за короткий срок. Обычно ЕС закупает у Украины около 200 тысяч масла в месяц — примерно от 35% до 45% от его потребностей, и запасов на местах хватит лишь на 4 – 6 недель.
По истечении этого периода, вероятно, отсутствие доступности сырого масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту. Это будет ощущаться на уровне потребителя,
– заявила брюссельская группа.
Добавим, что ориентировочные цены на пшеницу, которая является основной экспортной поставкой Украины, выросли за последнюю неделю на 40%.
Интересно, что компания Kernel Holding SA сообщила, что сотни ее сотрудников присоединились к ВСУ.
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