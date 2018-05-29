Погибший в Черкассах депутат Гура 15 лет назад убил свою жену, – СМИ

Правоохранители обнаружили 26 мая возле села Лески Черкасской области тело женщины, которая оказалась женой убитого в Черкассах экс-заместителя мэра, депутата областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуры.

Об этом сообщает Infomist.ck.ua.



Представитель полиции Черкасской области сообщил, что обнаруженное тело направлено в морг для проведения экспертизы.

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Издание "Антенна" со ссылкой на собственные источники сообщило, что найденное в Черкасской области тело действительно идентифицируют как жену Гуры. С весны 2003 года женщина считалась пропавшей без вести. О ее исчезновении сообщил сам Гура и утверждал, что женщина села в поезд Одесса – Москва и больше никто ее не видел.



Однако издание утверждает, что однажды вечером Гура позвонил своему помощнику с просьбой отвезти жену в один из ночных клубов города развеяться. Когда тот вошел в дом Гуры в селе Слобода, на встречу ему по лестнице спускалась жена, а за ней муж.

Неожиданно мужчина достал пистолет ПМ и вплотную выстрелил в затылок жене. Шокированному соратнику он сообщил, что та, якобы, много знала, и приказал помочь ему скрыть следы преступления. После этого положил тело в клетчатый баул, который в те времена был популярен у работников базарного бизнеса, и вместе с помощником поставил его в багажник автомобиля,

– говорится в материале.

Отмечается, что через некоторое время в мешке послышались хрипы. Тогда Гура еще одним выстрелом в затылок "успокоил" свою жену.

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Тело женщины отвезли в лесополосу на окраине села Лески, однако на следующий день Гура вспомнил, что в кармане жены остался мобильный телефон. Поэтому мужчина приказал своему помощнику откопать тело женщины и забрать телефон, что тот и сделал.



К тому времени семья воспитывала сына в возрасте до 10 лет.



Телеканал отмечает, что Гуру убил именно тот бывший помощник, который в 2003 году стал свидетелем убийства женщины. Причиной стало то, что политик обвинил помощника в присвоении денег.

Напомним, вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гуру, депутат областного совета от "Батькивщины". Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.



25 мая подозреваемому в совершении преступления было сообщено о подозрении. По информации СМИ, убийца Гуры был его бывшим охранником.