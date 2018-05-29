Загиблий у Черкасах депутат Гура 15 років тому вбив свою дружину, – ЗМІ

Правоохоронці виявили 26 травня біля села Леськи на Черкащині тіло жінки, яка виявилася дружиною вбитого у Черкасах екс-заступника мера, депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури.

Про це повідомляє Infomist.ck.ua.

Речник поліції Черкащини сповістив, що виявлене тіло скеровано в морг для проведення експертизи.

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Видання "Антена" з посиланням на власні джерела повідомило, що знайдене на Черкащині тіло справді ідентифікують як дружину Гури. З весни 2003 року жінка вважалася зниклою безвісти. Про її зникнення сповістив сам Гура і стверджував, що жінка сіла в поїзд Одеса – Москва та більше ніхто її не бачив.

Проте видання стверджує, що одного вечора Гура зателефонував своєму помічникові з проханням відвезти дружину в один з нічних клубів міста розвіятися. Коли той увійшов до будинку Гури в селі Червона Слобода, на зустріч йому сходами спускалася дружина, а за нею чоловік.

Несподівано чоловік дістав пістолет ПМ і впритул вистрелив у потилицю дружині. Шокованому соратнику він повідомив, що та, нібито, багато знала, і наказав допомогти йому приховати сліди злочину. Після цього поклав тіло в картатий баул, який в ті часи був популярний у працівників базарного бізнесу, і разом з помічником поставив його в багажник автомобіля,

– мовиться в матеріалі.

Зазначається, що через певний час у мішку почулися хрипи. Тоді Гура ще одним пострілом у потилицю "заспокоїв" свою дружину.

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Тіло жінки відвезли в лісосмугу на околиці села Леськи, проте наступного дня Гура згадав, що в кишені дружини залишився мобільний телефон. Тож чоловік наказав своєму помічникові відкопати тіло жінки та забрати телефон, що той і зробив.

На той час сім'я виховувала сина віком до 10 років.

Телеканал наголошує, що Гуру вбив саме той колишній помічник, який у 2003 році став свідком вбивства жінки. Причиною стало те, що політик звинуватив помічника у привласненні грошей.

Нагадаємо, увечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.



25 травня підозрюваному у скоєнні злочину було повідомлено про підозру. За інформацією ЗМІ, вбивця Гури був його колишнім охоронцем.