В Казани хоронят детей, погибших при стрельбе в школе
Накануне 19-летний парень Ильназ Галяниев устроил стрельбу в казанской школе. В результате трагического инцидента погибли 9 человек, среди которых 7 – дети. Церемонии прощания с погибшими школьниками проходят в Казани 12 мая.
Источник:Mash
В результате стрельбы в школе погибли 4 мальчика и 3 девочки. Кроме того, жертвами нападавшего стали еще 2 учительницы.
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Похороны погибших детей
В Казани уже похоронили 14-летних Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.
Они были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. Именно в этот класс 11 мая с дробовиком и зашел Ильназ Галявиев. Первыми его жертвами стали эти дети.
Телеграмм Life Shot опубликовал рассказ сестры девочки о том, как она узнала о смерти, и верила, что ребенок выживет.
Мы надеялись, что все будет хорошо, что она куда-то спряталась, до последнего верили, молились,
– отметила девушка.
По ее словам, погибшая была доброй, открытой и спокойной девочкой.
В Казани похоронили Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова: видео
Сестра Ильзии Нагимуллиной рассказала о погибшей девочке: видео
Напомним, 12 мая – день национального траура в Казани.
Стрельба в школе в Казани: коротко
- Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе.
- Кроме 9 жертв трагедии, пострадал 21 человек – все с травмами находятся в больнице. Состояние здоровья пострадавших – среднее и тяжелое.
- Перед стрельбой нападавший в телеграмме создал канал, где назвался "богом" и писал о своем намерении убивать людей.
- Мать нападавшего рассказала, что тот купил ружье и говорил, что якобы планирует охотиться.
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