Накануне 19-летний парень Ильназ Галяниев устроил стрельбу в казанской школе. В результате трагического инцидента погибли 9 человек, среди которых 7 – дети. Церемонии прощания с погибшими школьниками проходят в Казани 12 мая.

В результате стрельбы в школе погибли 4 мальчика и 3 девочки. Кроме того, жертвами нападавшего стали еще 2 учительницы.

Узнайте больше Жестокое нападение на школу в русской Казани: все, что известно

Похороны погибших детей

В Казани уже похоронили 14-летних Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.

Они были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. Именно в этот класс 11 мая с дробовиком и зашел Ильназ Галявиев. Первыми его жертвами стали эти дети.

Телеграмм Life Shot опубликовал рассказ сестры девочки о том, как она узнала о смерти, и верила, что ребенок выживет.

Мы надеялись, что все будет хорошо, что она куда-то спряталась, до последнего верили, молились,

– отметила девушка.

По ее словам, погибшая была доброй, открытой и спокойной девочкой.

В Казани похоронили Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова: видео

Сестра Ильзии Нагимуллиной рассказала о погибшей девочке: видео

Напомним, 12 мая – день национального траура в Казани.

Стрельба в школе в Казани: коротко