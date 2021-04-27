У Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, 26 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое ограничение связано с расследованием дела об убийстве полицейскими афроамериканца.

Городская администрация предполагает, что могут возникнуть беспорядки после публикации видео с места происшествия. Пока неизвестно, сколько продлится режим чрезвычайной ситуации.

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Чтобы гарантировать необходимые меры для защиты граждан во время общественных беспорядков, мы считаем нужным объявить режим чрезвычайной ситуации в Элизабет-Сити с 08:00 по местному времени 26 апреля,

– говорится в заявлении.

Что известно об убийстве афроамериканца

По данным USA Today, трагедия случилась 21 апреля, когда правоохранители попытались вручить орден на арест афроамериканцу Эндрю Брауну. Полицейские выстрелили, когда тот попытался убежать. Отец 7 детей умер от огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.

Сейчас видео инцидента есть только в милиции.

Похожие убийства в США

В Колумбусе, что в округе Огайо полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макхию Брайант. Известно, что девушка угрожала людям ножом.

Другого афроамериканца Данте Райта застрелили в Бруклин-Сентер, что в Миннесоте. 20-летний юноша на автомобиле нарушил правила дорожного движения, однако требованиям правоохранителей не подчинился и сел обратно в машину. Поэтому одна из сотрудниц полиции выстрелил в Райта.

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