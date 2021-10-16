Стрельба началась в последние минуты матча не на самом стадионе, а на западной рампе при выходе. Матч по американскому фуболу происходил между старшими школами Вигор и Уильямсона.
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Раненный при смерти
Во время стрельбы люди начали бежать в поисках укрытия. Правоохранители обнаружили 4 гильзы, а выстрелов, по мнению полицейских, было всего 7. На место происшествия сразу прибыла большое количество аварийных служб.
Начальник полиции города Мобил Пол Прайн сообщил, что в результате стрельбы ранены 4 человека – 3 мужчины и 1 женщина. Один из пострадавших получил смертельные травмы. Его в критическом состоянии доставили в больницу. Двое из жертв были несовершеннолетними.
Стадион после стрельбы смотрите видео Apple Daily
Прайн отметил, что мотивы стрельбы еще неизвестны. Полиция никого не арестовала.
Двое предполагаемых подозреваемых скрылись с места происшествия на автомобиле. По предварительной информации, стрелял из них только кто-то один. Беглецов уже объявили в розыск.
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