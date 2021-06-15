Я розумію, що плагіат їхнє друге ім'я. Однак настільки нахабно брати ідею, музику, відеоряд і видавати їх за свої – це вже занадто.

До теми Україна потролила росіян у твітері через відео What is Russia: помітили плагіат

Можливо вони вважають, якщо світ не надто активно відреагував на окупацію Криму, якщо не відвернувся від них після Луганська та Донецька, якщо дозволяє їм брязкати зброєю на українських кордонах, то вони й надалі можуть вільно брати те, що їм не належить і видавати за "ісконно руское".

Світ захоплювався ідеєю українця

Однак я трохи розчарую Росію, адже це так не працює. Правда в тому, що з березня 2021 року світ бачив та захоплювався ідеєю, яка належала українцю Назару Дорошу. Він не чекав на свято, а просто так виклав відеоролик, у якому розказав і показав, що таке Україна.

А це Чернівці, Одеса, Київ, скелі Довбуша, Карпати, "Асканія Нова" і Чорнобиль – все, що ми любимо, пам'ятаємо і чим, без сумніву, пишаємося. Тоді у підписі до відео Назар закликав українців знімати різномантні українські локації і викладати їх до мереж з хештегом What is Ukraine.



Простори Києва / Фото Unsplash

Чому дії Росії є нахабними

Слухайте, я от про що зараз подумала. Може Росія сприйняла це як флешмоб, щоправда трохи не вгадала з буквами в підписі до відео. У протилежному випадку в мене немає жодного логічного пояснення, як можна розповісти світу, що таке Росія, використовуючи кадри Грузинської Абхазії та Південної Осетії, куди Росія нахабно вдерлась ще у 2008 році.

Таким чином, країна розв'язала першу війну XXI століття, яка не закінчилась, а перейшла у стадію замороженого конфлікту.

Як можна розповісти світу, що таке Росія, використовуючи при цьому кадри українського Криму, який, порушуючи всі міжнародні правила та норми, Росія анексувала у лютому 2014 року, незаконно внісши його до складу Російської Федерації.

Кремль змусив населення Криму обирати – або переселятися на материкову частину України, або брати російські паспорти та жити за законами Росії. Та на цьому, як ви памятаєте, Кремль не зупинився. Як у відео, так і в житті

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Доповнити картинку, що таке Росія, вирішили кадрами з Кримськими татарами – корінним народом півострова, яких вона виселяє зі своєї території вже вдруге. Вперше у 1944 році, коли за офіційними даними було депортовано понад 183 тисячі кримських татар, а за неофіційними – 400 тисяч мешканців півострова.



Кримські татари / Фото Getty Images

Вдруге це трапилося через 70 років, коли після незаконної анексії півострова понад 25 тисяч кримських татар були змушені покинули свій дім і переїхати на материкову Україну.

Решту громадян України, зокрема кримських татар, які не втомлювались повторювати, що Крим – це Україна, ув'язнили за політично вмотивованими звинуваченнями. Їх ще й досі незаконно утримують, як в Криму, так і на території Росії.

Окупанти засудили голову Меджлісу

Ба більше, голову Меджлісу Рефата Чубарова так званий "суд" у Криму заочно засудив до 6 років позбавлення волі. Також він повинен виплатити штраф у розмірі 200 тисяч рублів та 200 годин виправних робіт за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.



Рефат Чубаров / Фото 24 каналу

За версією слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, будучи обізнаним про позачергове засідання сесії депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де планувалося розглянути питання про звіт республіканського уряду, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі парламенту і особисто керувати прихильниками Меджлісу, які братимуть у них участь.

Що таке насправді Росія

Тож, що таке насправді Росія? Думаю, на це запитання якнайкраще відповів свого часу Володимир Путін, коли пояснював, для чого його "зелені чоловічки" прийшли до Криму.

Якщо ми приймемо таке рішення, то тільки для захисту українських громадян. І нехай спробує хтось із військовослужбовців стріляти у своїх людей, за якими ми будемо стояти позаду. Не спереду, а ззаду. Нехай вони спробують стріляти у жінок і дітей,

– зявляв Путін.



Володимир Путін / Фото Getty Images

От що таке насправді Росія. Це Путін, якому російський народ прощає і дозволяє все – вбивати населення сусідніх країн, стверджуючи, що він прийшов їх захистити, захоплювати чужі території, а потім кидати їх напризволяще й спостерігати, як квітучі регіони перетворюються у пустку. А також фізично розправлятися з тими, хто таки насмілиться сказати терористу, що він терорист.

А що ж залишається нам? Говорити правду – от як я зараз. Також потрібно знімати ще більше, ще активніше й викладати до соцмереж українські пейзажі, захоплюватись, любити та вболівати за наших. А ще – дивитися наступний випуск проєкту "Підгорає".