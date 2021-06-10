Речь идет о разговоре с украинским блогером Ивангаем и российским певцом Моргенштерном. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Интересно Дудь вырезал из интервью рассказ "Ивангая" о Голодоморе, НКВД и войне в Украине

Блогеру грозит наказание в виде штрафа

По ее словам, в рамках административного дела провели официальные психолингвистические судебные экспертизы. Они, как заявила Мизулина, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера.

Согласно статье о пропаганде наркотических средств с помощью интернета, ему может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей.

Отметим! Сейчас материалы дела направили в Зюзинский районный суд в Москве. Там примут дальнейшие решения в отношении Дудя.

Кстати, в России уже не впервые возбуждают дело против журналиста, связанное с наркотиками. В 2019 году в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. Во время обыска правоохранители якобы нашли у него наркотики, но Голунов отвергал обвинения.

Кто такой Юрий Дудь

Источник: Википедия