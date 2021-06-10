Мовиться про розмову з українським блогером Івангаєм та російським співаком Моргенштерном. Про це повідомила директорка Ліги безпечного інтернету, членкиня Громадської палати Росії Катерина Мізуліна російським виданням.

Цікаво Дудь вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні

Блогеру загрожує покарання у вигляді штрафу

За її словами, в рамках адміністративної справи провели офіційні психолінгвістичні судові експертизи. Вони, як заявила Мізуліна, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтерв'ю блогера.

Відповідно до статті щодо пропаганди наркотичних засобів за допомогою інтернету, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу до 1,5 мільйони рублів.

Відзначимо! Наразі матеріали справи направили до Зюзінського районного суду в Москві. Там ухвалять подальші рішення щодо Дудя.

До речі, в Росії вже не вперше порушують справу проти журналіста, пов'язана з наркотиками. У 2019 році в Москві затримали журналіста Івана Голунова. Під час обшуку правоохоронці нібито знайшли в нього наркотики, але Голунова відкидав звинувачення.

Хто такий Юрій Дудь

Джерело: Вікіпедія