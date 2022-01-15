За словами Саллівана, Кремль не наважиться вдатися до нової ескалації, поки залучений до перемовин з НАТО, ОБСЄ та США. Однак Штати "готові до будь-якого варіанту розвитку подій".

К теме У Байдена считают, что Россия может напасть на Украину под предлогом попытки переворота

Саме з таким розумінням, думаючи про гірше, але сподіваючись на краще – США "лупатимуть цю скелю". Тобто схилятимуть Росію до дипломатії, сподіваючись, що це "може спрацювати".

Голосування за санкції проти "ПП-2"

Однак ввести санкції щодо "Північного потоку-2" США поки не готові. У Сенаті не вистачило лише 7 голосів, щоб ухвалити цей законопроєкт, який написали республіканці.

Очікувалося, що документ взагалі провалиться з результатом 50 на 50, оскільки демократи за добу до голосування внесли власний законопроєкт. Втім бачимо, що не зовсім.

Для ухвалення необхідно 60 голосів – 53 було. Тож залишалось ще кілька кроків, але демократи їх не зробили. За це й нарвались на критику республіканців, які вважають, що так президент США Джо Байден потурає Росії.

Зі свого боку, демократи сказали що їх законопроєкт стосовно ймовірного початку військових дії Кремля проти України – був кращим. Оскільки він передбачає санкції проти:

вищих російських військових та урядовців (включаючи Володимира Путіна);

ключових банківських установ.

К слову Сенат США опубликовал проект санкций, касающихся непосредственно Путина

Крім того, демократи зазначили, що республіканці могли розсварити США та Німеччину.

Повний випуск програми "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Розбіжності США та Європи

Немає цієї одностайності не лише серед республіканців та демократів, а й у США з Європою. Їм поки не вдалося досягти єдності в питанні конкретних санкцій проти Росії на випадок загострення ситуації в Україні.

Виходить, що США вже кілька місяців над ними працюють і пропонують їх Європі, аби виступити єдиним фронтом. Однак остання просить не квапити її.

Євросоюз не може сказати, які "серйозні економічні наслідки" чекають на Росію, бо наразі не ясно, яких заходів може вжити Кремль стосовно Києва. Водночас деякі члени ЄС задумались про "власну сорочку", яка зазвичай ближче до тіла. Тобто, як ці жорсткі санкції вплинуть на економіку їхніх країн.

Як Росія сама собі суперечить

Поки Америка плекає надію навчити Кремль дипломатії, у Росії кажуть, що не бачать підстав для нових зустрічей із США. Тим паче – з їх союзниками (напевно, маючи на увазі Україну).

Не впевнена, що у нас вийде. Однак спробуємо відстежити хоч якусь логіку.

Спочатку в Кремлі кажуть, що НАТО треба "збирати манатки" й вирушати на рубежі 1997 року. Потім заявляють, що Росія надіється на дипломатію, а не військовий шлях, та й взагалі – вона абсолютно мирна країна.

У підсумку виходять з тим, що зустрічей між США й Росією більше не буде, бо в голови української влади можуть прийти немислимі речі. Тож треба покласти цьому кінець.

Читайте также Переговоры между Западом и РФ: Кремль жалуется, что на "гарантии безопасности" не дали ответа

Маразм російських дипломатів

Ці тези, які суперечать одна одній, були озвучені однією людиною, протягом лише тижня. Мені здається, чи у цього "перемовника від Бога" – заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова присутні всі ознаки роздвоєння особистості?

Хоча, чому тут дивуватися, якщо керівником Сергія Рябкова є Сергій Лавров, який далеко від колеги вирішив не відставати й накидав собі інфоприводів. Щоправда, зайти вирішив з іншого боку.



Лавров продовжив дезінформацію щодо НАТО та України / Фото Getty Images

Тобто, якщо Альянс не дає гарантій щодо не розширення на схід, не обіцяє не брати до себе Україну, то Лавров заявив, що "підступне НАТО штучно заманює" у свої лави Україну та скандинавські держави.

А знаєте чому Альянс вдається до таких хитрощів? Нізащо не здогадаєтесь! На думку Лаврова, після Холодної війни та Варшавського договору НАТО втратило сенс свого існування. Не те, що ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).

Ось, де "процівтаючий союз". За 30 років свого існування до рішучих дій вони вдались лише цьогоріч і лише через ситуацію у Казахстані та кремлівські плани на нього.

Чому Росія боїться НАТО

То чого ж тоді Росія так боїться Альянсу? Бо це реальна сила, у якій 30 країн стоять горою одна за одну. А ще за своїх партнерів, які поки з різних причин не в НАТО.

До речі, якщо ви думали, що червона лінія одна – то ні, їх у Росії кілька. Другою червоною лінією може стати поява "ударних озброєнь та військових баз США на Азовському морі".

Третьою червоною лінією – участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі. Ось це вже буде переходом усіх червоних ліній, і означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО.

Мені здається, чи Лавров знову випадково визнав що "их там есть"? Хоча, чого тільки у хвилини приниження не скажеш? Водночас коли Володимира Путіна починають тикати носом у те, що вже наробив в Україні – він починає голосно брязкати зброєю.

Обратите внимание И Украина, и Молдова, и Беларусь: что требует Путин и какие "красные линии" он очертил

Спочатку військовою – цього разу навчання вирішили провести у Криму, залучивши 50 одиниць військової та спеціальної техніки. Потім й інформаційної – у зв'язку з глобальною кібератакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року українські урядові сайти тимчасово не працювали.