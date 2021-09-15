Боевик рассказал, что в российско-оккупационных войсках был механиком-водителем танка. Он принадлежал к вражеской группировке "Дизель".

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Его задержали при попытке пересечения линии разграничения. Выяснилось, что мужчина в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований донецких боевиков. По словам Костенко, группировка, к которой он принадлежал, укомплектована примерно на 80%. Его руководители время от времени меняются. Впрочем, никто не скрывает, что они прибывают из России. Мол, "это и так всем прекрасно понятно".

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Перепробовал различные наркотики

Когда боевика задерживали, он находился под действием алкоголя и наркотиков. Впрочем сам он утверждает, что к началу допроса его уже "попустило". Мужчина пояснил, что тяжелые наркотики – привычное дело для российских наемников. Именно на войне он впервые пробовал разные вещества.

В этом батальоне попробовали все наркотики, которые только существуют. Раньше я в жизни никогда иголку в руки не брал, пока не пошел в армию (оккупантов – 24 канал),

– пояснил боевик.

О "дедовщине" со стороны россиян

Также Костенко рассказал, что россияне "считали себя царями". Они позволяли себе издеваться над наемниками. Сам человек своими глазами не видел этого, однако заверил, что такое точно было. Например, когда у одного из боевиков, у которого есть инвалидность, что-то не получалось, его заставляли маршировать. Фактически заставляли делать то, что выходит за пределы его физических возможностей.

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Боевик признает, что предал Украину

Российский наемник утверждает, что за время работы на оккупантов, никого не убил, а "просто родину подставил". Он добавил, что хотел бы начать жизнь с нового листа: бросить наркотики, излечиться от зависимости. "Работать хочу, семью хочу. Возможно, бывшая жена вернется. Но это маловероятно", – отметил Костенко.