Бывшая порноактриса Саша Грей уже успела отреагировать на фото в сети.

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Саша Грей отреагировала на российскую пропаганду

Похоже, что цель пропагандистской рекламы, куда прифотошопили порноактрису, активнее привлекать россиян ехать на войну в Украину. заметим, что на баннере изображена россиянка в военной форме, к телу которой прилепили лицо Саши Грей.

"Служба по контракту – достойный выбор", – написано на плакате.



Как выглядит плакат / Фото с твиттера Саши Грей

Саша Грэй прокомментировала российскую пропаганду в своем твиттере. Актриса отнеслась к увиденному скептически. Она отметила, что это может быть фейк, и попросила своих поклонников либо привести доказательства того, что это настоящий плакат, либо опровергнуть. Отметим, что Грэй заявила, что она не поддерживает войну.

Мой телефон разрывается. Еще одна вялая попытка сотворить ненависть и раскол. Кто может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мэм или нет, я это не поддерживаю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. PS Грудь слишком большая, и занимайтесь любовью, не войной,

– написала Грей.

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