Колишня порноактриса Саша Грей вже встигла відреагувати на фото в мережі.

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Саша Грей відреагувала на російську пропаганду

Схоже, що мета пропагандистської реклами, куди прифотошопили порноакторку, активніше залучати росіян їхати на війну в Україну. Зауважимо, що на банері зображена росіянка у військовій формі, до тіла якої приліпили обличчя Саші Грей.

"Служба за контрактом – гідний вибір", – написано на плакаті.



Як виглядає плакат / Фото з твітеру Саші Грей

Саша Грей прокоментувала російську пропаганду у своєму твітері. Акторка поставилася до побаченого скептично. Вона зазначила, що це може бути фейк, і попросила своїх шанувальників або навести докази того, що це справжній плакат, або спростувати. Зазначимо, що Грей заявила, що вона не підтримує війну.

Мій телефон розривається. Ще одна млява спроба створити ненависть і розкол. Хтось може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я це не підтримую. Будьте обережні з тим, чим ви ділитеся. P.S. Груди занадто великі, і займайтеся коханням, не війною,

– написала Грей.

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