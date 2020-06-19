Сексуальное насилие на Донбассе: как наказать за пытки украинцев
19 июня мир отмечает Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта. Для Украины, где шесть лет идет война, тема насилия, в частности, сексуального характера, особенно актуальна.
Что происходит на оккупированном Донбассе, как Украина пытается предотвратить преступления сексуального характера, – в материале 24 канала.
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Самые распространенные случаи сексуального насилия в ОРДЛО
Как рассказала 24 каналу эксперт "Конвиктус Украины" Лилия Гук, согласно результатам исследований явлений сексуального насилия в ОРДЛО, проведенного управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в 2014 и 2017 годах, частые случаи – изнасилование. Причем на блокпостах при пересечении линии разграничения. Часто жертвами сексуального насилия становятся женщины и мужчины, которых арестовали.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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Среди других форм насилия:
- изнасилования и угрозы;
- изнасилования с повреждением половых органов
- угроза изнасилования близких и родных;
- принуждение к проституции;
- пытки электрическим током;
- угроза кастрацией;
- принудительное обнажение и удержание лица в раздетом виде;
- унижения сексуального характера;
- жестокое обращение с беременными женщинами.
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Международное преступление
Когда-то сексуальное насилие во время военных конфликтов не считалось международным преступлением. Сейчас это грубое нарушение международного права и квалифицируется, как военное преступление. Соответственно, может рассматриваться международными органами правопорядка. В частности, судом в Гааге. Наказание за такие преступления в случае тяжелых последствий – от 10 до 15 лет.
Часто жертвами насилия становятся пленные / Фото Getty
Типичные проявления сексуального насилия во время вооруженных конфликтов
- Изнасилование.
- Сексуальное рабство.
- Принуждение к проституции.
- Принудительная беременность.
- Насильственная стерилизация.
- Принудительное обнажение.
- Принудительный аборт.
- Торговля людьми.
Предотвращение преступлений сексуального характера
По словам Лилии Гук, Украина присоединилась к Международному дню по борьбе с сексуальным насилием. В 2017 году правительство Украины обратилось в ООН относительно необходимости реагировать на случаи насилия в ОРДЛО. Стратегия борьбы с сексуальным насилием, обусловленного военным конфликтом, разработана в 2018 году.
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Недавно в Верховной Раде инициировали обсуждение ситуации с сексуальным насилием, связанное с вооруженным конфликтом в Украине. В результате чего будет сформулирован план противодействия насилию, оказание помощи пострадавшим. Кроме того, в Украине действует закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
Женщины чаще подвергаются сексуальному насилию / Фото Громадське
Впрочем, замечает специалист, результаты мониторинга свидетельствуют, что по статье 153 УК – сексуальное насилие – судебная практика пока не сформирована. Отсутствуют приговоры.
При этом, отмечает эксперт, такие преступления приводят к серьезным физическим и психологическим травмам. Важно, чтобы такие лица имели беспрепятственный доступ к медицинской и психологической помощи. Хотя существует законодательное несовершенство. Составить исковое заявление непросто. Надо обратиться к юристам и правозащитных организаций. Для доказательства факта изнасилования нужны две экспертизы: иммунобиологическая и судебно-медицинская в течение 72 часов после преступления. К сожалению, в зоне конфликта это практически невозможно.
В Украине мало кто знает, что такое сексуальное насилие, о ситуации в ОРДЛО, и чем это грозит пострадавшим. Также проблема в несовершенстве судебной системы и отсутствия веры в справедливость. Жертвы не сообщают о преступлении, потому что боятся, что их и обвинят,
– подчеркивает Лилия Гук.