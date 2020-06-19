19 июня мир отмечает Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта. Для Украины, где шесть лет идет война, тема насилия, в частности, сексуального характера, особенно актуальна.

Что происходит на оккупированном Донбассе, как Украина пытается предотвратить преступления сексуального характера, – в материале 24 канала.

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Самые распространенные случаи сексуального насилия в ОРДЛО

Как рассказала 24 каналу эксперт "Конвиктус Украины" Лилия Гук, согласно результатам исследований явлений сексуального насилия в ОРДЛО, проведенного управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в 2014 и 2017 годах, частые случаи – изнасилование. Причем на блокпостах при пересечении линии разграничения. Часто жертвами сексуального насилия становятся женщины и мужчины, которых арестовали.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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Среди других форм насилия:

изнасилования и угрозы;

изнасилования с повреждением половых органов

угроза изнасилования близких и родных;

принуждение к проституции;

пытки электрическим током;

угроза кастрацией;

принудительное обнажение и удержание лица в раздетом виде;

унижения сексуального характера;

жестокое обращение с беременными женщинами.

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Международное преступление

Когда-то сексуальное насилие во время военных конфликтов не считалось международным преступлением. Сейчас это грубое нарушение международного права и квалифицируется, как военное преступление. Соответственно, может рассматриваться международными органами правопорядка. В частности, судом в Гааге. Наказание за такие преступления в случае тяжелых последствий – от 10 до 15 лет.



Часто жертвами насилия становятся пленные / Фото Getty

Типичные проявления сексуального насилия во время вооруженных конфликтов

Изнасилование.

Сексуальное рабство.

Принуждение к проституции.

Принудительная беременность.

Насильственная стерилизация.

Принудительное обнажение.

Принудительный аборт.

Торговля людьми.

Предотвращение преступлений сексуального характера

По словам Лилии Гук, Украина присоединилась к Международному дню по борьбе с сексуальным насилием. В 2017 году правительство Украины обратилось в ООН относительно необходимости реагировать на случаи насилия в ОРДЛО. Стратегия борьбы с сексуальным насилием, обусловленного военным конфликтом, разработана в 2018 году.

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Недавно в Верховной Раде инициировали обсуждение ситуации с сексуальным насилием, связанное с вооруженным конфликтом в Украине. В результате чего будет сформулирован план противодействия насилию, оказание помощи пострадавшим. Кроме того, в Украине действует закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.



Женщины чаще подвергаются сексуальному насилию / Фото Громадське

Впрочем, замечает специалист, результаты мониторинга свидетельствуют, что по статье 153 УК – сексуальное насилие – судебная практика пока не сформирована. Отсутствуют приговоры.

При этом, отмечает эксперт, такие преступления приводят к серьезным физическим и психологическим травмам. Важно, чтобы такие лица имели беспрепятственный доступ к медицинской и психологической помощи. Хотя существует законодательное несовершенство. Составить исковое заявление непросто. Надо обратиться к юристам и правозащитных организаций. Для доказательства факта изнасилования нужны две экспертизы: иммунобиологическая и судебно-медицинская в течение 72 часов после преступления. К сожалению, в зоне конфликта это практически невозможно.

В Украине мало кто знает, что такое сексуальное насилие, о ситуации в ОРДЛО, и чем это грозит пострадавшим. Также проблема в несовершенстве судебной системы и отсутствия веры в справедливость. Жертвы не сообщают о преступлении, потому что боятся, что их и обвинят,

– подчеркивает Лилия Гук.