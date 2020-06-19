19 червня світ відзначає Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах збройного конфлікту. Для України, де шість років триває війна, тема насильства, зокрема, сексуального характеру, особливо актуальна.

Що відбувається на окупованому Донбасі, як Україна намагається запобігти злочинам сексуального характеру, – в матеріалі 24 каналу.

Читайте також У Сєвєродонецьку поліцейський викинув власну дружину з вікна: у неї важкі травми – фото і деталі

Найпоширеніші випадки сексуального насильства в ОРДЛО

Як розповіла 24 каналу експертка "Конвіктус України" Лілія Гук, згідно результатів досліджень явища сексуального насильства в ОРДЛО, проведеного управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, в 2014 і 2017 роках, часті випадки – зґвалтування. Причому на блокпостах під час перетину лінії розмежування. Часто жертвами сексуального насильства стають жінки і чоловіки, яких ув’язнили.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Увага Цнота або смерть: де карають жінок за секс до шлюбу

Серед інших форм насильств:

зґвалтування та погроза;

зґвалтування з пошкодженням статевих органів;

погроза зґвалтування близьких та рідних;

примус до проституції;

катування електричним струмом;

погроза кастрацією;

примусове оголення і утримання особи в роздягнутому вигляді;

приниження сексуального характеру;

жорстоке поводження з вагітними жінками.

Читайте також В ОБСЄ сміються, коли представник РФ розказує про "внутрішній конфлікт в Україні", – Боднар

Міжнародний злочин

Колись сексуальне насильство під час військових конфліктів не вважалося міжнародним злочином. Зараз це грубе порушення міжнародного права і кваліфікується, як воєнний злочин. Відповідно, може розглядатися міжнародними органами правопорядку. Зокрема, трибуналом у Гаазі. Покарання за такі злочини в разі тяжких наслідків – від 10 до 15 років.



Часто жертвами насильства стають полонені / Фото Getty

Типові прояви сексуального насильства під час збройних конфліктів

Зґвалтування.

Сексуальне рабство.

Примус до проституції.

Примусова вагітність.

Насильницька стерилізація.

Примусове оголення.

Примусовий аборт.

Торгівля людьми.

Запобігання злочинам сексуального характеру

За словами Лілії Гук, Україна приєдналася до Міжнародного дня з боротьби з сексуальним насильством. У 2017 році уряд України звернувся в ООН відносно необхідності реагувати на випадки насильства в ОРДЛО. Стратегія боротьби із сексуальним насильством, зумовленого військовим конфліктом, розроблена в 2018 році.

Увага Збиття МН17 над Донбасом: коли можна чекати на результат і якими будуть наслідки

Нещодавно у Верховній Раді ініціювали обговорення ситуації із сексуальним насильством, пов’язане із збройним конфліктом в Україні. У результаті чого буде сформульовано план протидії насильству, надання допомоги постаждалим. Крім того, в Україні діє закон про запобігання та протидію домашньому насильству.



Жінки частіше піддаються сексуальному насильству / Фото Громадське

Утім, зауважує фахівець, результати моніторингу свідчать, що за статтею 153 ККУ – сексуальне насильство – судова практика поки не сформована. Відсутні вироки.

При цьому, наголошує експертка, такі злочини призводять до серйозних фізичних і психологічних травм. Важливо, щоб такі особи мали безперешкодний доступ до медичної і психологічної допомоги. Хоча є законодавча недосконалість. Скласти позовну заяву непросто. Треба звернутися до юристів і правозахисних організацій. Для доведення факту зґвалтування потрібні дві експертизи імунобіологічна і судово-медична протягом 72 годин після злочину. На жаль, у зоні конфлікту це практично неможливо.

В Україні мало хто знає, що таке сексуальне насильство, про ситуацію в ОРДЛО, і чим це загрожує потерпілим. Також проблема в недосконалості судової системи і відсутності віри в справедливість. Жертви не повідомляють про злочин, бо бояться, що їх і звинуватять,

– підкреслює Лілія Гук.