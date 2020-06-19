Сексуальне насильство на Донбасі: як покарати за катування українців
19 червня світ відзначає Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах збройного конфлікту. Для України, де шість років триває війна, тема насильства, зокрема, сексуального характеру, особливо актуальна.
Що відбувається на окупованому Донбасі, як Україна намагається запобігти злочинам сексуального характеру, – в матеріалі 24 каналу.
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Найпоширеніші випадки сексуального насильства в ОРДЛО
Як розповіла 24 каналу експертка "Конвіктус України" Лілія Гук, згідно результатів досліджень явища сексуального насильства в ОРДЛО, проведеного управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, в 2014 і 2017 роках, часті випадки – зґвалтування. Причому на блокпостах під час перетину лінії розмежування. Часто жертвами сексуального насильства стають жінки і чоловіки, яких ув’язнили.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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Серед інших форм насильств:
- зґвалтування та погроза;
- зґвалтування з пошкодженням статевих органів;
- погроза зґвалтування близьких та рідних;
- примус до проституції;
- катування електричним струмом;
- погроза кастрацією;
- примусове оголення і утримання особи в роздягнутому вигляді;
- приниження сексуального характеру;
- жорстоке поводження з вагітними жінками.
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Міжнародний злочин
Колись сексуальне насильство під час військових конфліктів не вважалося міжнародним злочином. Зараз це грубе порушення міжнародного права і кваліфікується, як воєнний злочин. Відповідно, може розглядатися міжнародними органами правопорядку. Зокрема, трибуналом у Гаазі. Покарання за такі злочини в разі тяжких наслідків – від 10 до 15 років.
Часто жертвами насильства стають полонені / Фото Getty
Типові прояви сексуального насильства під час збройних конфліктів
- Зґвалтування.
- Сексуальне рабство.
- Примус до проституції.
- Примусова вагітність.
- Насильницька стерилізація.
- Примусове оголення.
- Примусовий аборт.
- Торгівля людьми.
Запобігання злочинам сексуального характеру
За словами Лілії Гук, Україна приєдналася до Міжнародного дня з боротьби з сексуальним насильством. У 2017 році уряд України звернувся в ООН відносно необхідності реагувати на випадки насильства в ОРДЛО. Стратегія боротьби із сексуальним насильством, зумовленого військовим конфліктом, розроблена в 2018 році.
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Нещодавно у Верховній Раді ініціювали обговорення ситуації із сексуальним насильством, пов’язане із збройним конфліктом в Україні. У результаті чого буде сформульовано план протидії насильству, надання допомоги постаждалим. Крім того, в Україні діє закон про запобігання та протидію домашньому насильству.
Жінки частіше піддаються сексуальному насильству / Фото Громадське
Утім, зауважує фахівець, результати моніторингу свідчать, що за статтею 153 ККУ – сексуальне насильство – судова практика поки не сформована. Відсутні вироки.
При цьому, наголошує експертка, такі злочини призводять до серйозних фізичних і психологічних травм. Важливо, щоб такі особи мали безперешкодний доступ до медичної і психологічної допомоги. Хоча є законодавча недосконалість. Скласти позовну заяву непросто. Треба звернутися до юристів і правозахисних організацій. Для доведення факту зґвалтування потрібні дві експертизи імунобіологічна і судово-медична протягом 72 годин після злочину. На жаль, у зоні конфлікту це практично неможливо.
В Україні мало хто знає, що таке сексуальне насильство, про ситуацію в ОРДЛО, і чим це загрожує потерпілим. Також проблема в недосконалості судової системи і відсутності віри в справедливість. Жертви не повідомляють про злочин, бо бояться, що їх і звинуватять,
– підкреслює Лілія Гук.