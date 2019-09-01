Смертельная стрельба в Техасе: появились подробности и видео с места трагедии (18+)

Нападавшим, который убил 5 человек и еще 21 ранил в американском штате Техас, оказался 30-летний мужчина. Очевидцы делятся в сетях видео с моментами ликвидации нападавшеего и паники среди людей, оказавшихся в месте трагедии.

Среди раненых – полуторагодовалая девочка, пишет Dallas News. Ее доставили в больницу, однако никаких деталей о ее состоянии пока нет.

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Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Home Depot в городе Одесса, штат Техас. После этого он пытался скрыться с места происшествия на легковом автомобиле, однако впоследствии местная полиция сообщила – его нашли и ликвидировали.



Смертельная стрельба в Техасе/ Твитер BrandiSaari

Мужчина начал стрелять около 15:00 31 августа, когда его автомобиль попытался остановить офицер общественной безопасности Техаса. Стрелок убил полицейского и продолжил движение в направлении Одессы.

По дороге застрелил еще одного человека. В Одессе нападавший захватил почтовый фургон и продолжил стрелять в людей. Среди прочих ранения получили трое сотрудников полиции.

Правоохранители застрелили стрелка когда он поехал в кинотеатр Одессы. Известно, что он старше 30 лет, однако его имя полиция не разглашает.

Фейсбук-пользователь Alex Woods опубликовал в Сети видео с моментом ликвидации стрелка.

Они стреляют в него. Они его убили,

- так автор комментирует происходящее.

На кадрах видно, как полицейские окружили автомобиль стрелка, а затем открыли по нему огонь.

Момент ликвидации нападавшего (18+):

Пользователь Ethan Baeza опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как люди, которые там оказались, пытаются спрятаться.

Никогда бы не подумал, что это может произойти с нами сегодня. Мы с семьей стали свидетелями этой жестокости,

– написал он.

Видео с места события:

С начала августа произошло несколько инцидентов со стрельбой в США.

3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Тогда погибли 22 человека, более 20 человек получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа произошла стрельба в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

После этих событий активно разгорелись дискуссии о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля за оборотом оружия в США.