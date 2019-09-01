Смертельна стрілянина у Техасі: з’явилися деталі та відео з місця трагедії (18+)

Нападником, який вбив 5 людей та ще 21 поранив у американському штаті Техас, виявися 30-річний чоловік. Очевидці діляться у мережах відео із моментами ліквідації нападника та паніки серед людей, що опинились у місці трагедії.

Серед поранених – півторарічна дівчинка, пише Dallas News. Її доправили до лікарні, однак жодних деталей про її стан наразі немає.

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Невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь у магазині Home Depot в місті Одеса, штат Техас. Після цього він намагався зникнути з місця події на легковому автомобілі, однак згодом місцева поліція повідомила – його знайшли та ліквідували.



Смертельна стрілянина в Техасі/ Твітер BrandiSaari

Чоловік почав стріляти близько 15:00 31 серпня, коли його авто спробував зупинити офіцер громадської безпеки Техасу. Стрілець убив поліцейського та продовжив рух у напрямку Одеси.

Дорогою застрелив ще одну людину. В Одесі нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти в людей. Серед інших поранення отримали троє співробітників поліції.

Правоохоронці застрелили стрільця коли він поїхав до кінотеатру Одеси. Відомо, що він віком понад 30 років, однак його ім’я поліція не розголошує.

Фейсбук-коричтувач Alex Woods опублікував у мережі відео із моментом ліквідації стрільця.

Вони стріляють в нього. Вони його вбили,

— так автор коментує те, що відбувається.

На кадрах видно, як поліцейські оточили автомобіль стрілка, а потім відкрили по ньому вогонь.



Момент ліквідації нападника (18+):



Користувач Ethan Baeza опубілкував відео з місця події. На ньому видно, як люди, що там опинились, намагаються сховатись.

Ніколи б не подумав, що це може статися з нами сьогодні. Ми з сім'єю стали свідками цієї жорстокості,

– написав він.

Відео з місця події:

Від початку серпня відбулося кілька інцидентів зі стріляниною в США.

3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в місті Ель-Пасо (штат Техас). Тоді загинули 22 людини, понад 20 осіб отримали поранення, нападника затримала поліція.

У ніч на 4 серпня сталася стрілянина в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев'ять осіб було вбито, понад 20 поранені.

Через ці події активно розгорілися дискусії про те, яких заходів необхідно вжити для посилення контролю за обігом зброї в США.