17:08
1 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Смертельна стрілянина у Техасі: з’явилися деталі та відео з місця трагедії (18+)

      334 Читать новость на русском
      Момент ліквідації нападника у Техасі потрапив на відео
      Момент ліквідації нападника у Техасі потрапив на відео / AP

      Нападником, який вбив 5 людей та ще 21 поранив у американському штаті Техас, виявися 30-річний чоловік. Очевидці діляться у мережах відео із моментами ліквідації нападника та паніки серед людей, що опинились у місці трагедії.

      Серед поранених – півторарічна дівчинка, пише Dallas News. Її доправили до лікарні, однак жодних деталей про її стан наразі немає.

      Важливо: Стрілянина біля університету в США: скільки людей загинуло

      Невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь у магазині Home Depot в місті Одеса, штат Техас. Після цього він намагався зникнути з місця події на легковому автомобілі, однак згодом місцева поліція повідомила – його знайшли та ліквідували.

      стрілянина в Техасі
      Смертельна стрілянина в Техасі/ Твітер BrandiSaari 

      Чоловік почав стріляти близько 15:00 31 серпня, коли його авто спробував зупинити офіцер громадської безпеки Техасу. Стрілець убив поліцейського та продовжив рух у напрямку Одеси.

      Дорогою застрелив ще одну людину. В Одесі нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти в людей. Серед інших поранення отримали троє співробітників поліції.

      Правоохоронці застрелили стрільця коли він поїхав до кінотеатру Одеси. Відомо, що він віком понад 30 років, однак його ім’я поліція не розголошує.

      Фейсбук-коричтувач Alex Woods опублікував у мережі відео із моментом ліквідації стрільця.

      Вони стріляють в нього. Вони його вбили,
      — так автор коментує те, що відбувається.

      На кадрах видно, як поліцейські оточили автомобіль стрілка, а потім відкрили по ньому вогонь.

      Момент ліквідації нападника (18+):


      Користувач Ethan Baeza опубілкував відео з місця події. На ньому видно, як люди, що там опинились, намагаються сховатись. 

      Ніколи б не подумав, що це може статися з нами сьогодні. Ми з сім'єю стали свідками цієї жорстокості,
      – написав він. 

      Відео з місця події:

       

      Від початку серпня відбулося кілька інцидентів зі стріляниною в США.

      Через ці події активно розгорілися дискусії про те, яких заходів необхідно вжити для посилення контролю за обігом зброї в США.

      blog_ava
      Прорив, – Зеленський про перші результати поїздки до Польщі
      сьогодні
      2958
      Теги: Новини США Стрілянина Жертви Стрілянина у Техасі Техас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Український метелик у пустелі США: чим команда Catharsis дивує світ на Burning Man
      сьогодні , 17:00 Український метелик у пустелі США: чим команда Catharsis дивує світ на Burning Man
      Ірина Буртик 56
      Сотні загиблих дітей і мільярди в кишені – Богатирьова має понести покарання
      сьогодні , 17:00 Сотні загиблих дітей і мільярди в кишені – Богатирьова має понести покарання
      Дмитро Гнап 107
      Чи справді веганська їжа врятує планету? – Le Temps
      сьогодні , 16:00 Чи справді веганська їжа врятує планету? – Le Temps
      Блог Медіа 300
      Как Украине заработать на фриланс-тренде
      сьогодні , 12:00 Как Украине заработать на фриланс-тренде
      Максим Єфімов 549
      Из гражданских в военные, или Сюрприз от ВМС США
      сьогодні , 08:50 Из гражданских в военные, или Сюрприз от ВМС США
      Злой Одессит 2423
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук