Сотни людей собрались у дома братства в городе Лоренс. Они требовали ареста подозреваемого.
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Люди в Штатах вышли на акцию протеста: они требуют арестовать подозреваемого
В США вспыхнули протесты после изнасилования студента членом студенческого братства. Речь идет о вероятном насилии, которое совершил член братства Фи Каппа Пси.
Во время протеста возле людей находилась полиция. Люди требовали, чтобы подозреваемого в преступлении арестовали. Кроме того, протестующие предположили, что жертву на вечеринке "накачали" наркотиками и алкоголем.
В Университете Канзаса люди вышли на протест: смотрите видео
Кстати, в братстве заявили, что знают об обвинениях и будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы расследовать дело. Речь идет об изнасиловании, которое случилось в ночь на субботу, 11 сентября.
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- Из Луцкого горрайонного суда сбежал обвиняемый мужчина. Инцидент произошел 13 сентября. По информации издания "Суспільне", беглец был обвинен в изнасиловании и проникновении в жилище.
- Эксперты убеждены, что насилие со стороны полиции, бойцов "Талибана" – будет расти. Как резюмировал директор "Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, талибы не будут влезать в дома, но в публичной сфере они будут делать максимум того, чтобы была демонстрация лояльности.
- В ночь на 11 сентября в одном из сел на Херсонщине в полицию поступило сообщение о пропаже 12-летней девочки. Когда ребенка в последний раз видели, она добровольно села в машину 51-летнего сожителя своей бабушки. Пока часть правоохранителей занималась поисками беглеца, другие обнаружили в автомобиле 12-летнего ребенка, которая рассказала, что бабушкин сожитель ее изнасиловал.