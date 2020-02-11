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      Стрельба в Мукачево: руководство местной полиции отправили в отставку

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      Место стрельбы в Мукачево / фото Нацполиции Закарпатья

      Все руководство полиции Мукачево отправили в отставку из-за резонансной стрельбы, которая состоялась в городе 7 февраля. Она произошла посреди белого дня на улице Сеченова. Во время стрельбы ранения получили 2 человека.

      Так, начальник полиции Мукачево Михаил Петрище ушел на пенсию. Другое руководство Мукачевского городского отделения – отстраненное. Пока длится 4 служебные проверки в отношении правоохранителей города. Об этом заявил главный полицейский Закарпатья Александр Канцилайло во время сессии Закарпатского областного совета, передает mukachevo.net.

      Ранее: Подозреваемым в стрельбе в Мукачево избрали меру пресечения

      На место Петрище уже назначили исполняющего обязанности. Также Канцицайло заверил: новое руководство не связано с местными формированиями.

      Стрельба в Мукачево: видео

      Что известно о стрельбе в Мукачево:

      • Утром, примерно в 10 часов, 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба, огонь открыл неизвестный мужчина.
      • В инциденте пострадали двое людей: криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник.
      • Охранник находится в Мукачевской больнице в тяжелом состоянии, но в сознании. Сам Пашкуляк ранен в плечо, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.
      • Вечером 8 февраля правоохранители провели спецоперацию – задерживали причастных к перестрелке людей.
      • Во время спецоперации были задержаны несколько вооруженных людей.
      • С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции круглосуточно патрулируют улицы Мукачево по приказу главы МВД Арсена Авакова.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Стрельба Полиция Новости Закарпатья
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