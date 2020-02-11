Стрельба в Мукачево: руководство местной полиции отправили в отставку

Все руководство полиции Мукачево отправили в отставку из-за резонансной стрельбы, которая состоялась в городе 7 февраля. Она произошла посреди белого дня на улице Сеченова. Во время стрельбы ранения получили 2 человека.

Так, начальник полиции Мукачево Михаил Петрище ушел на пенсию. Другое руководство Мукачевского городского отделения – отстраненное. Пока длится 4 служебные проверки в отношении правоохранителей города. Об этом заявил главный полицейский Закарпатья Александр Канцилайло во время сессии Закарпатского областного совета, передает mukachevo.net.

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На место Петрище уже назначили исполняющего обязанности. Также Канцицайло заверил: новое руководство не связано с местными формированиями.

Стрельба в Мукачево: видео

Что известно о стрельбе в Мукачево: