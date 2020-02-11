Стрілянина у Мукачеві: керівництво місцевої поліції відправили у відставку
Усе керівництво поліції Мукачева відправили у відставку через резонансну стрілянину, яка відбулася у місті 7 лютого. Вона сталася посеред білого дня на вулиці Сєченова. Під час стрілянини поранення отримали 2 людей.
Так, начальник поліції Мукачева Михайло Петрище пішов на пенсію. Інше керівництво Мукачівського міського відділку – відсторонене. Наразі триває 4 службові перевірки відносно правоохоронців міста. Про це заявив головний поліцейський Закарпаття Олександр Канцілайло під час сесії Закарпатської обласної ради, передає mukachevo.net.
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На місце Петрища вже призначили виконувача обов’язків. Також Канціцайло запевнив: нове керівництво не пов'язане з місцевими формуваннями.
Стрілянина у Мукачеві: відео
Що відомо про стрілянину у Мукачеві:
- Вранці, приблизно о 10 годині, 7 лютого у Мукачеві на вулиці Сєченова сталася стрілянина, вогонь відкрив невідомий чоловік.
- У інциденті постраждали двоє людей: кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець.
- Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні у важкому стані, але у свідомості. Сам Пашкуляк поранений у плече, але його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
- Увечері 8 лютого правоохоронці провели спецоперацію – затримували причетних до перестрілки людей.
- Під час спецоперації були затримані декілька озброєних людей.
- З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюють вулиці Мукачева за наказом глави МВС Арсена Авакова.