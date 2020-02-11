Стрілянина у Мукачеві: керівництво місцевої поліції відправили у відставку

Усе керівництво поліції Мукачева відправили у відставку через резонансну стрілянину, яка відбулася у місті 7 лютого. Вона сталася посеред білого дня на вулиці Сєченова. Під час стрілянини поранення отримали 2 людей.

Так, начальник поліції Мукачева Михайло Петрище пішов на пенсію. Інше керівництво Мукачівського міського відділку – відсторонене. Наразі триває 4 службові перевірки відносно правоохоронців міста. Про це заявив головний поліцейський Закарпаття Олександр Канцілайло під час сесії Закарпатської обласної ради, передає mukachevo.net.

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На місце Петрища вже призначили виконувача обов’язків. Також Канціцайло запевнив: нове керівництво не пов'язане з місцевими формуваннями.

Стрілянина у Мукачеві: відео

Що відомо про стрілянину у Мукачеві: