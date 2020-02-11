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      Стрілянина у Мукачеві: керівництво місцевої поліції відправили у відставку

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      Місце стрілянини у Мукачеві / фото Нацполіції Закарпаття

      Усе керівництво поліції Мукачева відправили у відставку через резонансну стрілянину, яка відбулася у місті 7 лютого. Вона сталася посеред білого дня на вулиці Сєченова. Під час стрілянини поранення отримали 2 людей.

      Так, начальник поліції Мукачева Михайло Петрище пішов на пенсію. Інше керівництво Мукачівського міського відділку – відсторонене. Наразі триває 4 службові перевірки відносно правоохоронців міста. Про це заявив головний поліцейський Закарпаття Олександр Канцілайло під час сесії Закарпатської обласної ради, передає mukachevo.net.

      Раніше: Підозрюваним у стрілянині в Мукачеві обрали запобіжний захід 

      На місце Петрища вже призначили виконувача обов’язків. Також Канціцайло запевнив: нове керівництво не пов'язане з місцевими формуваннями.

      Стрілянина у Мукачеві: відео

      Що відомо про стрілянину у Мукачеві:

      • Вранці, приблизно о 10 годині, 7 лютого у Мукачеві на вулиці Сєченова сталася стрілянина, вогонь відкрив невідомий чоловік.
      • У інциденті постраждали двоє людей: кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець.
      • Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні у важкому стані, але у свідомості. Сам Пашкуляк поранений у плече, але його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
      • Увечері 8 лютого правоохоронці провели спецоперацію – затримували причетних до перестрілки людей.
      • Під час спецоперації були затримані декілька озброєних людей.
      • З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюють вулиці Мукачева за наказом глави МВС Арсена Авакова.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Поліція Стрілянина
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