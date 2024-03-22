Кремль имеет и другие варианты, как отреагировать на теракт под Москвой, чтобы это было выгодно именно им. Подробнее об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Обвинить могут Украину

Перед концертом группы "Пикник", который должен был состояться вечером 22 марта, в зал ворвались несколько человек в камуфляжной форме и масках. Они начали стрельбу, убив по меньшей мере нескольких человек. Вскоре после этого в "Крокус Сити Холл" начался сильный пожар.

По состоянию на 21:00 российские телеграм-каналы сообщают о 40 жертвах и более сотни раненых. Их, вероятно, будет гораздо больше, ведь на концерт группы "Пикник" собралось более 6000 человек.

Самое главное, какая будет позиция (Кремля – 24 Канал). Если она приобретет "исламскую окраску", для Путина это будет очень невыгодно. Потому что последние несколько месяцев он активно заигрывает с исламом: поддерживает ХАМАС, хуситов, иранцев. Поэтому, думаю, они "повесят" ответственность на Украину,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Интересно, что ранее сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впервые назвал "СВО" войной. Мол, Украину начали поддерживать западные силы, поэтому это меняет ситуацию. Фактически Кремль пытается распространить нарратив, что войну войной сделала не сама Россия, а страны НАТО, которые поддержали Украину оружием.

"Геополитическая ситуация такова, что этот теракт, безумно, используют для того, чтобы эскалировать войну в Украине. Путин же считает, что получил в России полную поддержку, потому что ему "нарисовали" 87%. То есть этот теракт может послужить отправным моментом, чтобы, в частности, усилить мобилизацию", – заметил экс-разведчик.

Поэтому сейчас самое важное дождаться, как же российские власти отреагируют на теракт, и какие решения примут сразу после этого.

Российские власти готовы врать

Более того, у Кремля есть и другая опция. В этом теракте могут обвинить и украинских партнеров. Напомним, перед началом так называемых "выборов", на Западе предупреждали о возможных терактах на территории России. Путин назвал это "шантажом", а теперь может использовать инцидент в Москве в собственных целях.

Они вообще могут сказать, что это французы. Эммануэль Макрон рассказывал, что готов отправить войска, вот они и "оказались в Москве". Они готовы открыто врать, могут придумать любую версию,

– предположил Жирнов.

Теракт также состоялся незадолго после прорыва границы России добровольцами. Заметим, что Путин, описывая действия РДК и ЛСР, называл их "российскими предателями", которыми якобы курирует Украина вместе с иностранными наемниками.

Поэтому Кремль действительно может использовать теракт по собственному желанию, подтасовывая факты и придумывая абсурдные версии.

Теракт под Москвой: кто уже отреагировал