Кремль має й інші варіанти, як відреагувати на теракт під Москвою, аби це було вигідно саме їх. Детальніше про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Дивіться також Не лише стрілянина, а й вибух: ЗМІ публікують кадри масштабної пожежі у Москві

Звинуватити можуть Україну

Перед концертом гурту "Пікнік", який мав відбутися увечері 22 березня, до залу увірвалися кілька людей у камуфляжній формі та масках. Вони розпочали стрілянину, вбивши щонайменше кількох людей. Незабаром після цього у "Крокус Сіті Хол" почалася сильна пожежа.

Станом на 21:00 російські телеграм-канали повідомляють про 40 жертв та більш як сотню поранених. Їх, ймовірно, буде набагато більше, адже на концерт гурту "Пікнік" зібралося понад 6000 осіб.

Найголовніше, яка буде позиція (Кремля – 24 Канал). Якщо вона набуде "ісламського забарвлення", для Путіна це буде дуже невигідно. Тому що останні кілька місяців він активно заграє з ісламом: підтримує ХАМАС, хуситів, іранців. Тому, думаю, вони "повішають" відповідальність на Україну,

– наголосив Сергій Жирнов.

Цікаво, що раніше сьогодні прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков вперше назвав "СВО" війною. Мовляв, Україну почали підтримувати західні сили, тому це змінює ситуацію. Фактично Кремль намагається розповсюдити наратив, що війну війною зробила не сама Росія, а країни НАТО, які підтримали Україну зброєю.

"Геополітична ситуація така, що цей теракт, безумно, використають для того, щоб ескалювати війну в Україні. Путін же вважає, що отримав у Росії повну підтримку, бо йому "намалювали" 87%. Тобто цей теракт може послугувати відправним моментом, щоб, зокрема, посилити мобілізацію", – зауважив ексрозвідник.

Тож зараз найважливіше дочекатися, як ж російська влада відреагує на теракт та які рішення приймуть одразу після цього.

Російська влада готова брехати

Щобільше, у Кремля є й інша опція. У цьому теракті можуть звинуватити й українських партнерів. Нагадаємо, перед початком так званих "виборів", на Заході попереджали про можливі теракти на території Росії. Путін назвав це "шантажем", а тепер може використати інцидент у Москві у власних цілях.

Вони взагалі можуть сказати, що це французи. Еммануель Макрон розповідав, що готовий відправити війська, от вони й "опинилися у Москві". Вони готові відкрито брехати, можуть вигадати будь-яку версію,

– припустив Жирнов.

Теракт також відбувся незадовго після прориву кордону Росії добровольцями. Зауважимо, що Путін, описуючи дії РДК та ЛСР, називав їх "російськими зрадниками", якими буцімто курує Україна разом з іноземними найманцями.

Тож Кремль справді може використати теракт за власним бажанням, підтасовуючи факти та вигадуючи абсурдні версії.

Теракт під Москвою: хто вже відреагував