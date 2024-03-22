Представитель Путина Дмитрий Песков уже отреагировал на теракт, который неизвестные совершили в “Крокус Сити Холл”, что в Подмосковье. Он заявил, что диктатор постоянно получает информацию о том, что происходит и о мерах, принимаемых по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания.

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В Московской области отменяют массовые мероприятия

Вечером 22 марта в торговом центре под Москвой неизвестные совершили теракт. В министерстве культуры России заявили, что все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.

Очевидно в стране-агрессоре слишком переживают из-за вероятности повторения подобных сценариев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий на ближайшие выходные.

После теракта в Москве культурно-массовые мероприятия в эти выходные отменили в Ставропольском крае, Мурманской области, Татарстане, Воронежской, Тульской, Тверской, Курской, Вологодской и Ленинградской областях, в Краснодаре, Владикавказе, Липецке 0 а также во временно оккупированных Крыму и Севастополе.

Российское министерство образования также посоветовало местным высшим учебным заведениям избегать массовых мероприятий на выходных и перевести студентов в субботу на дистанционное обучение.

Руководству университетов дополнительно рекомендовано проинструктировать службы безопасности,

– говорится в сообщении российского министерства.

Кроме того, из-за стрельбы Большой театр сообщил об отмене спектаклей и концертов на всех сценических площадках 23 и 24 марта. В частности, об отмене спектаклей сообщили театр Табакова, "Современник", МХТ Чехова, Театр Сатиры, Малый театр, Театр Вахтангова.

В течение выходных не будет работать Третьяковская галерея. В то же время на объектах транспортной инфраструктуры в местах скопления людей усилили меры безопасности. Руководство Южного федерального округа также сообщило об отмене массовых мероприятий и переводе части занятий на дистанционный режим.

О повышенных мерах безопасности и отмене культурных и спортивных мероприятий сообщил губернатор Мурманской области. "Прошу с пониманием отнестись к этим мерам", – написал губернатор Андрей Чибис. Аналогичное решение принял руководитель Татарстана.