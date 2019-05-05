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      Теракты на Шри-Ланке: власти проводят массовую депортацию иностранцев

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      Теракты на Шри-Ланке
      Теракты на Шри-Ланке / Getty images

      После серии терактов на Шри-Ланке, которые потрясли эту страну в конце апреля, оттуда выслали уже более 600 иностранных граждан. Около 200 из них – это исламские проповедники. В свою очередь, граждан Шри-Ланки власти призывают сдать большие ножи и мечи, которые они могут хранить.

      Так, в частности, 200 проповедников ислама, которых выслали из страны, были просроченные визы. Многочисленные иностранцы, которые нарушили закон и задержались в стране, были из Бангладеш, Индии, Мальдивских островов и Пакистана. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена.

      Читайте также: Теракты на Шри-Ланке: задержали главных подозреваемых

      Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение усилить визовые ограничения для религиозных проповедников,
      – добавил глава МВД Шри-Ланки.

      Согласно данным правительства Шри-Ланки, серию терактов в стране осуществляли преимущественно местные проповедники. До этого они посещали Индию, где установили контакты с джихадистами.

      Кстати, власти Шри-Ланки после терактов ввели запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо. В частности, это касается мусульманских женских головных уборов.

      В свою очередь, полиция просит жителей Шри-Ланки сдать мечи и большие ножи. Такой призыв обусловлен усилением мер безопасности после терактов. Так, представитель полиции Руван Гунасекара попросил граждан передать в ближайший полицейский участок не только холодное оружие, но и военную форму или форму, которая ее напоминает.

      Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена ранее отметил, что 25-30 человек, связанных с взрывами, все еще находятся на свободе.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?
      21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжается бессрочный комендантский час. Также на полуострове действуют беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

      ТЕРАКТЫ НА ШРИ-ЛАНКЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Исламское государство Теракт Оружие Серия терактов на Шри-Ланке Новости политики
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