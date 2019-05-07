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      Теракты на Шри-Ланке: власти страны задержали или ликвидировали всех виновников трагедии

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      Теракты на Шри-Ланке
      Теракты на Шри-Ланке / Фото из открытых источников

      На Шри-Ланке власти задержали или ликвидировали всех террористов, которые были причастны к ряду взрывов в католических храмах и отелях страны 21 апреля.

      Так, правоохранительные органы Шри-Ланки конфисковали также все комплектующие для изготовления бомб, которые террористы планировали использовать для дальнейших нападений. Об этом со ссылкой на полицию страны передает CNA.

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      Все те, кто организовывал или осуществлял теракты, ликвидированы или находятся под нашей опекой. Двое взрывателей, которые готовили новую взрывчатку для дальнейших атак, были убиты. Мы изъяли взрывчатку,
      – сообщил исполняющий обязанности начальника полиции страны Чандан Викрамаратну.

      Отметим, что уже в понедельник власти Шри-Ланки открыли государственные школы для посещения. Несмотря на это явка учеников там достаточно низкая. Родители до сих пор боятся вероятных атак террористов, хотя учебные заведения страны находятся под усиленной охраной.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжался бессрочный комендантский час. Также на полуострове действовали беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы были взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стояли патрульные машины полиции и проверяли всех, кто проезжал.

      ТЕРАКТЫ НА ШРИ-ЛАНКЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Жертвы Теракт Серия терактов на Шри-Ланке
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