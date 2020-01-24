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      Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого Левина

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      Задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк / Скриншот из видео "Следствие. Инфо"

      В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). Его подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

      О задержании сообщили в телеграме Офиса генерального прокурора.

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      Согласно сообщению, Левина задержали работники правоохранительных органов Болгарии. Они сотрудничали с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

      Задержание подтвердили и в СБУ.

      Это яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказание всех исполнителей, организаторов и заказчиков является крайне важным для всех нас,
      – заявил глава СБУ Иван Баканов.

      По его словам, общество ждет результатов и служба целенаправленно движется к тому, чтобы поставить в деле финальную точку.

       

      Что известно о виновниках преступления

      • Четверо из восьми подозреваемых в нападении на активистку (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.
      • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры пятерым соучастникам преступления: Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу, Виктору Горбунову, Никите Грабчуку, Сергею Торбину.
      • В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили и Алексею Левину (Москаленко). Однако еще в августе того же года он бежал за границу. По словам адвоката, Левин настаивает, что не причастен к убийству херсонской активистки. Однако не отрицает, что 17 августа 2018 года встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.
      • В СБУ ранее сообщали, что Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других).

      Что известно об убийстве Гандзюк

      • 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. Нападение осуществили утром, когда она вышла из подъезда дома.
      • Одной из версий причины убийства активистки также считают и "лесную тему". В этом контексте часто фигурируют фамилии председателя облсовета Владислава Мангера и бывшего председателя ОГА Андрея Гордеева.
      • 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

      Подробно о деле Екатерины Гандзюк читайте здесь.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СБУ Офис генпрокурора Болгария Убийство Дело Екатерины Гандзюк
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