Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Левіна
У Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). Його підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Про затримання повідомили в телеграмі Офісу генерального прокурора.
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Відповідно до повідомлення, Левіна затримали працівники правоохоронних органів Болгарії. Вони співпрацювали з представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.
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