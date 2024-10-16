Специалисты из Ирана на территории России уже присутствуют, это инструкторы, которые обучают российских военных использовать их оружие. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог-международник Максим Яли, уточнив, что сначала иранские специалисты учили запускать БпЛА "Шахед".

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Станет ли рисковать Иран

Сейчас, по словам Ями, есть данные западных разведок, что специалисты из Ирана находятся в России и учат оккупантов применять баллистические ракеты. Иран до сих пор пытается не признавать свою военную помощь России.

Но все-таки я не думаю, что Иран отправит мощный военный контингент на территорию Украины. Иранские беспилотники и баллистические ракеты запускаются из России, нет нужды Ирану размещать и своих специалистов на территории Украины и рисковать, что их там убьют или возьмут в плен. Ведь это будет уже прямым доказательством участия Ирана в военной агрессии против Украины,

– отметил Ями.

Стоит принимать во внимание и то, что в нынешних реалиях есть огромные риски начала полномасштабной войны Ирана с Израилем, поэтому, по мнению политолога-международника, даже военная помощь России по поставке баллистических ракет будет иметь ограниченный характер. Ведь иранцам самим понадобится это оружие.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия может привлечь военных КНДР сначала на поле боя в Курской области. Он также рассматривает вероятность того, что после обучения на российских полигонах несколько тысяч военных Северной Кореи могут быть отправлены на оккупированные территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, Северная Корея отправила в Россию своих граждан. Они стали работниками российских заводов, другие – пополнили личный состав российской оккупационной армии.