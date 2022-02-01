Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Сейчас полицейские проверяют людей по своему усмотрению.

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Что будут иметь право делать полицейские

Согласно документу, если в аварии будет хотя бы один пострадавший, правоохранители обязаны проверить водителей на употребление алкоголя.

Также правоохранители будут иметь право задержать подозреваемого и доставить его в медицинский центр для принудительной проверки.

Пока это только законопроект, который уже зарегистрировали в Раде. Чтобы эта инициатива действовала, ее должны поддержать нардепы, а затем и Президент.

Отметим! По статистике, в 2021 году произошло почти 2 500 аварий. Примерно 3 тысяч человек погибли. Самыми опасными нарушителями стали люди в состоянии опьянения – алкогольного или наркотического.

На дорогах начали работать "фантомы"

В конце января в Украине заработали автомобили-"фантомы", которые фиксируют нарушения скорости. Известно, что за 4 дня они выявили более тысячи нарушений.

Последние ДТП из-за алкоголя в Украине