Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Сейчас полицейские проверяют людей по своему усмотрению.
Стоит прочитать В Украине хотят наказывать водителей за движение без света и летнюю резину: что об этом известно
Что будут иметь право делать полицейские
Согласно документу, если в аварии будет хотя бы один пострадавший, правоохранители обязаны проверить водителей на употребление алкоголя.
Также правоохранители будут иметь право задержать подозреваемого и доставить его в медицинский центр для принудительной проверки.
Пока это только законопроект, который уже зарегистрировали в Раде. Чтобы эта инициатива действовала, ее должны поддержать нардепы, а затем и Президент.
На дорогах начали работать "фантомы"
В конце января в Украине заработали автомобили-"фантомы", которые фиксируют нарушения скорости. Известно, что за 4 дня они выявили более тысячи нарушений.
Последние ДТП из-за алкоголя в Украине
- В конце января на Волыни столкнулись два минивэна. У одного из водителей обнаружили признаки опьянения.
- Во Львове произошло сокрушительное ДТП – водитель, который был пьян, влетел в электроопору и перевернулся.
- В результате трагической аварии в Одесской области погибла молодая девушка. Пьяный водитель слетел в кювет и опрокинул авто.
- Во Львовской области 18-летний парень сбил пешехода и скрылся.