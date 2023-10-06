Заместитель главы МВД Алексей Сергеев в эфире телемарафона сообщил, что предварительно враг запустил по городу 2 ракеты. В результате удара по жилым домам погиб 10-летний мальчик и его бабушка.

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Россия несет зло

Около 06:45 центральный район Харькова оказался под российским обстрелом. Начальник следственного управления Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что на месте попадания удалось обнаружить обломки "Искандер-К" – враг нанес удар крылатой ракетой.

В результате удара погиб 10-летний мальчик и его бабушка. Несколько десятков человек были ранены. Символично, что на оружие была нанесена надпись "Сделано в России".

Российские ракеты убивают гражданских людей, русские ракеты убивают наших детей. Это ужасное преступление, это военное преступление,

– сообщил начальник.

В результате атаки на Харьков частично разрушены и повреждены многоэтажки, сгорели автомобили, выбиты окна в офисных помещениях, квартирах граждан. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранители работают на месте удара по Харькову / Национальная полиция Украины

Также следователи задокументировали и другие факты агрессии России в Харьковской области. Под вражеским огнем оказалось Шевченково Купянского района. Там враг повредил частные домовладения, хозяйственные постройки – известно о раненом 56-летнем местном жителе.

Также россияне ударили по Волчанску, в результате чего травмирована 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Вечером накануне враг поразил Купянск – там поврежден дом.

Полиция обнаружила обломки "Искандера" на месте удара: смотрите видео

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